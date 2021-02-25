«Салават Юлаев» встретится с «Авангардом» на выезде

Сегодня, 25 феврал, уфимский «Салават Юлаев» проведет матч на выезде. Команда в Омске сыграет против местного «Авангарда». Начало трансляции за полчаса до стартового свистка, в 21:00.

За это время наши эксперты расскажут о раскладе сил, сильных и слабых сторонах соперника, проанализируют выступления команд в последних матчах и друг против друга в сезоне. Кроме этого, спортивная редакция телеканала БСТ подготовила сюжет о лучшем бомбардире команды Теему Хартикайнине. Также вы узнаете мнение болельщиков «Салавата» о значимости противостояний против «Ак Барса» и «Авангарда».