В Башкирии за прошлый год выросло количество изнасилований
Глава Следственного комитета Башкирии рассказал о росте количества изнасилований в 2020 году в республике. Об этом Денис Чернятьев рассказал на пленарном заседании сегодня, 25 февраля.
За 2020 год число изнасилований в отношении детей выросло на 88%. В 2019 году таких преступлений насчитали 110, а в 2020 – 317.
Такой резкий скачок преступлений в отношении половой неприкосновенности несовершеннолетних связан с раскрытием двух серьёзных преступлений.
В прошлом году нами совместно с сотрудниками уголовного розыска МВД Башкирии было раскрыто две серии изнасилований в отношении детей. Оба совершены в Уфе в период с 2017 по 2020 годы. По одному из них дядя в течение трех лет насиловал племянницу, выявлено 322 факта насилия. По другому отчим длительное время насиловал падчерицу – выявлено 118 случаев. Преступления совершались в течении длительного времени и в различных местах. К сожалению преступления, оставались латентными, девочки были запуганы и их так называемые мамы также не сообщали об этих преступлениях. Остались эти преступления незамеченными и со стороны органов образования, где обучались потерпевшие.
Денис Чернятьев, глава СК РФ по РБ
Один из преступников уже получил длительный срок лишения свободы. Второе уголовное дело рассматривается в суде.
Без учета этих дел количество изнасилований ниже, чем в прошлом году, но закон обязывает возбуждать уголовные дела по каждому эпизоду и указывать их в статистике, отсюда произошел такой рост. Если смотреть статистику, ситуация аховая, потому что прирост без видимых причин произошел почти в два раза, но таков закон, и мы будем продолжать реагировать на такие случаи.