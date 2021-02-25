В Башкирии за прошлый год выросло количество изнасилований

В прошлом году нами совместно с сотрудниками уголовного розыска МВД Башкирии было раскрыто две серии изнасилований в отношении детей. Оба совершены в Уфе в период с 2017 по 2020 годы. По одному из них дядя в течение трех лет насиловал племянницу, выявлено 322 факта насилия. По другому отчим длительное время насиловал падчерицу – выявлено 118 случаев. Преступления совершались в течении длительного времени и в различных местах. К сожалению преступления, оставались латентными, девочки были запуганы и их так называемые мамы также не сообщали об этих преступлениях. Остались эти преступления незамеченными и со стороны органов образования, где обучались потерпевшие.

Денис Чернятьев, глава СК РФ по РБ