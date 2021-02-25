В Башкирии семья нашла в собственном доме тело 5-месячного малыша

Ранним утром 24 февраля родители заглянули в кроватку к 5-месячному малышу. Их ждало страшное зрелище – ребёнок не подавал признаков жизни.

По информации от источника в правоохранительных органах, на теле малыша не обнаружено видимых телесных повреждений. Скорее всего, смерть ребёнка имеет не криминальный характер. Точную причину несчастного случая предстоит установить судмедэкспертам.