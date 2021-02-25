Радий Хабиров раскритиковал работу дорожных служб

Радий Хабиров подверг критике работу предприятия «Башкиравтодор», которое не смогло оперативно убрать снежные заносы. Сегодня он провел совещание по ситуации на дорогах.

Дорожные службы должны не только устранять негативные последствия, а предотвращать возникновение внештатных ситуаций, заявил глава. Он потребовал от руководства предприятия организовать эффективную работу. Накануне из-за сильной метели на участках восьми автодорог в Абзелиловском и Баймакском районах вводили ограничение движения транспорта. В некоторых муниципалитетах машины застревали, водители подолгу сидели в машинах. А в Благоварском районе семья ждала помощи 13 часов. В итоге их спас местный тракторист.