Радий Хабиров раскритиковал работу дорожных служб

Радий Хабиров подверг критике работу предприятия «Башкиравтодор», которое не смогло оперативно убрать снежные заносы. Сегодня он провел совещание по ситуации на дорогах.

Дорожные службы должны не только устранять негативные последствия, а предотвращать возникновение внештатных ситуаций, заявил глава. Он потребовал от руководства предприятия организовать эффективную работу. Накануне из-за сильной метели на участках восьми автодорог в Абзелиловском и Баймакском районах вводили ограничение движения транспорта. В некоторых муниципалитетах машины застревали, водители подолгу сидели в машинах. А в Благоварском районе семья ждала помощи 13 часов. В итоге их спас местный тракторист.

Также Радий Хабиров поручил чиновникам разобраться, почему в Башкортостане не устанавливает комплексы фиксации на федеральных трассах. По словам главы, это большая недоработка транспортного блока правительства. До 1 сентября на федеральных трассах должны установить не менее 100 камер.

Башкорт йыры 2020
Как получить 250 тысяч вместо земельного участка многодетным семьям в Башкирии