В Башкирии школьников перевели на дистанционку из-за коммунальной аварии

Уже вторые сутки жители села Шафраново в Альшеевском районе остаются без воды. Там сломался насос центрального водоснабжения. Из-за ЧП страдают несколько сотен человек.
Школьников сегодня перевели на дистанционное обучение. Жителям многоквартирных домов подвозят воду. А тем, кто проживает в частных домах, приходится идти за ней в магазин или ездить с флягами на родник. Кто-то и вовсе топит снег.
Всего в селе насчитывается 1100 домовладений, в которых проживают 2200 человек. По данным руководства муниципалитета, воды нет более чем в 300 домах.
Вышедший из строя насос накануне пытались ремонтировать, однако так и не смогли запустить. А установленный сегодня новый насос не заработал. В селе Шафраново сейчас работает съемочная группа БСТ.