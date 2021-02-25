В Башкирии школьников перевели на дистанционку из-за коммунальной аварии

Уже вторые сутки жители села Шафраново в Альшеевском районе остаются без воды. Там сломался насос центрального водоснабжения. Из-за ЧП страдают несколько сотен человек.

Школьников сегодня перевели на дистанционное обучение. Жителям многоквартирных домов подвозят воду. А тем, кто проживает в частных домах, приходится идти за ней в магазин или ездить с флягами на родник. Кто-то и вовсе топит снег.

Всего в селе насчитывается 1100 домовладений, в которых проживают 2200 человек. По данным руководства муниципалитета, воды нет более чем в 300 домах.

Причина точная нам неизвестна, насос глубинный заменили в июле прошлого года. Внезапно 23 февраля произошло прекращение подачи воды. Сам насос работает, но нет нужного давления. Наиль Хайрутдинов, заместитель главы администрации Альшеевского района