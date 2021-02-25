В Башкирии задержан министр ЖКХ Борис Беляев

В Башкирии задержан вице-премьер Бориса Беляева. Сейчас в отношении министра ЖКХ проводят оперативно-следственные мероприятия, которые связаны с уголовным делом о строительстве очистных сооружений в Кумертау в 2017-м, когда он занимал пост мэра. Об этом сообщает ИА «Башинформ».