В Башкирии задержан министр ЖКХ Борис Беляев

В Башкирии задержан вице-премьер Бориса Беляева. Сейчас в отношении министра ЖКХ проводят оперативно-следственные мероприятия, которые связаны с уголовным делом о строительстве очистных сооружений в Кумертау в 2017-м, когда он занимал пост мэра. Об этом сообщает ИА «Башинформ».
По информации агентства, которое ссылается на пресс-службу Главы Башкирии, речь идет о неэффективных тратах и превышении должностных полномочий.
Напомним, в начале февраля задержали министра строительства и архитектуры Башкирии Рамзиля Кучарбаева по подозрению в незаконном подписании документов о строительстве очистных сооружений в Кумертау. В 2017 году чиновник занимал пост начальника Управления капитального строительства РБ. Сейчас министр находится под домашним арестом.