В Уфе бесплатно обучают вожатых

Республиканский центр туризма, экскурсий и краеведения уже в течение 80 лет преподает детям предметы дополнительного образования. Занятия посещают свыше 700 детей по шести направлениям. Недавно в центре стартовала школа подготовки вожатых «Дустар».
Белый порошок помогает Вике Порошиной увеличить надежность хвата. Еще четвероклассницей мама привела ее в центр туристического развития. А теперь Вика каждый год ездит в лагерь, где скалодром ей заменяют настоящие горы.
Чтобы спокойно огибать горные скалы, тринадцатилетняя альпинистка занимается два-три раза в неделю по три часа в день.
В Республиканском центре туризма, краеведения и экскурсий проходит обучение и по другим направлениям. Учащиеся постигают азы краеведения, журналистики, фото- и видеосъемки, ораторского искусства, учатся рисовать, играть на гитаре. Те, кто помладше, готовятся к школе. Все занятия в центре бесплатные. Их посещают свыше 700 человек. Летом центр организует для своих воспитанников отдых в лагере.
А совсем недавно в центре стартовало обучение вожатых в школе подготовки «Дустар». И у ребят, которые занимаются в кружках, также появится возможность проявить свои лидерские качества.
Пока обучение будет проходить онлайн, а когда пандемия закончится, то участники смогут вживую ознакомиться с местными музеями и их артефактами. Педагоги центра призывают всех подавать заявки. Уроки бесплатные.