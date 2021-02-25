В Уфе бесплатно обучают вожатых

Республиканский центр туризма, экскурсий и краеведения уже в течение 80 лет преподает детям предметы дополнительного образования. Занятия посещают свыше 700 детей по шести направлениям. Недавно в центре стартовала школа подготовки вожатых «Дустар».

Белый порошок помогает Вике Порошиной увеличить надежность хвата. Еще четвероклассницей мама привела ее в центр туристического развития. А теперь Вика каждый год ездит в лагерь, где скалодром ей заменяют настоящие горы.

Это ощущение высоты. Мы каждый раз огибаем новые маршруты. Мы словно летаем, я очень люблю летать. Виктория Порошина

Чтобы спокойно огибать горные скалы, тринадцатилетняя альпинистка занимается два-три раза в неделю по три часа в день.

Для подготовки мы отрабатываем навыки работы с веревкой, учимся правильно вязать узлы, страховать. Набираем определенное количество разнообразных движений. Александр Ишмаев, педагог Республиканского детского оздоровительно-образовательного центра туризма, краеведения и экскурсий

В Республиканском центре туризма, краеведения и экскурсий проходит обучение и по другим направлениям. Учащиеся постигают азы краеведения, журналистики, фото- и видеосъемки, ораторского искусства, учатся рисовать, играть на гитаре. Те, кто помладше, готовятся к школе. Все занятия в центре бесплатные. Их посещают свыше 700 человек. Летом центр организует для своих воспитанников отдых в лагере.

У нас есть профильные лагеря, которые посвящены культуре, традициям, истории развития республики. Есть физкультурно-спортивные направленности. По ним совершают выезды и экспедиции. Наш центр пытается создать все условия для оздоровления и отдыха детей. Наталья Вервинская, директор Республиканского детского оздоровительно-образовательного центра туризма, краеведения и экскурсий

А совсем недавно в центре стартовало обучение вожатых в школе подготовки «Дустар». И у ребят, которые занимаются в кружках, также появится возможность проявить свои лидерские качества.

У нас сейчас уже более 500 заявок, они продолжают поступать. Сама уникальность школы в преподавательством составе и, конечно же, то место, где мы находимся. Алексей Дударенко, руководитель школы подготовки вожатых «Дустар»