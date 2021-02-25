В Башкирии перевернулся грузовик с 23 тоннами нефтепродуктов

Сегодня, 25 февраля, на трассе в Кугарчинском районе произошла авария с участием грузовика. Большегрузс 23 тоннами нефтепродуктов упал в кювет.

Как сообщает ГИБДД по РБ, грузовик опрокинулся на 330 км автодороги Магнитогорск-Ира. Инцидент произошёл недалеко от деревни Новопетровск.

Известно, что за рулем большегруза находился 58-летний водитель из Челябинской области. Мужчина не смог справиться с управлением и допустил опрокидывание авто. Разлива нефтепродуктов при этом не произошло.