В Башкирии загадочно пропал 86-летний Фаиль Васимов

В Ишимбае пропал без вести 86-летний Фаиль Васимов. Вчера, 24 февраля, он ушел из дома в неизвестном направлении, но обратно так и не вернулся. Пенсионер нуждается в медпомощи, поэтому важно найти его как можно быстрее.
Приметы: телосложение худощавое, рост около 165 см, седые волосы, голубые глаза. Он был одет в куртку черного цвета, черные штаны и ботинки. На голове у него была норковая шапка коричневого цвета.
В поисках пенсионера активно участвуют волонтеры. Телефоны для связи: 8 (987) 106 06 01 или 02.
Фото: Соцсети.