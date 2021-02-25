В Башкирии загадочно пропал 86-летний Фаиль Васимов

В Ишимбае пропал без вести 86-летний Фаиль Васимов. Вчера, 24 февраля, он ушел из дома в неизвестном направлении, но обратно так и не вернулся. Пенсионер нуждается в медпомощи, поэтому важно найти его как можно быстрее.