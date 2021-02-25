Под Уфой аферисты выманили у мужчины 67 тысяч рублей
Житель Уфимского района стал жертвой аферистов. Обманным путем они похитили у него 67 тысяч рублей. Подробности рассказали в пресс-службе МВД Башкирии.
Мужчина рассказал, что решил приобрести строительный кабель на одном из популярных сайтов. Он связался с продавцом и договорился с ним о встрече.
Двое неизвестных передали мужчине строительный кабель, после чего уфимец оплатил, путем перевода денег на карту. Однако мужчины забрали кабель, пояснив, что деньги на счет не поступили.
пресс-служба МВД Башкирии
Мужчина обратился с заявлением в полицию. В настоящее время оперативники устанавливают все обстоятельства произошедшего.
МВД по Республике Башкортостан напоминает: не переводите деньги незнакомым людям. В случае поступления звонка якобы от сотрудника банка – положите трубку. Помните, что мошенники могут использовать подложные номера. Будьте бдительны при общении в социальных сетях. При получении подозрительных сообщений от знакомых, свяжитесь с ними по их личному номеру.