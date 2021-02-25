МЧС Башкирии предупреждает об опасной погоде

Погода продолжает испытывать жителей республики на прочность. По данным регионального МЧС, завтра прогнозируются опасные погодные явления.
В ночное время похолодает до -36 градусов. В западной части региона ожидается небольшой снег, на отдельных участках дорог гололедица. Ветер будет дуть южный, в дневное время его порывы могут достигать 12 метров в секунду. Температура воздуха поднимется до -13…-18 градусов, сообщают синоптики.
Напомним, на неделе в Башкирию пришли лютые морозы. В Белорецком районе столбик термометра опустилсядо -50 градусов. Жители республики стали чаще обращаться в медучреждения с обморожениями, а праздничные мероприятия к 23 февраля из-за погодных условий пришлось отменить.