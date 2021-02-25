МЧС Башкирии предупреждает об опасной погоде

В ночное время похолодает до -36 градусов. В западной части региона ожидается небольшой снег, на отдельных участках дорог гололедица. Ветер будет дуть южный, в дневное время его порывы могут достигать 12 метров в секунду. Температура воздуха поднимется до -13…-18 градусов, сообщают синоптики.