Жители Уфы сами решат, как будет выглядеть новая пешеходная улица

Какой станет пешеходная улица Октябрьской революции в Уфе, решат сами жители. Сегодня запустили онлайн-портал staraya-ufa.ru, на сайте можно поделиться своим видением.

Ну а пока организаторы представили предварительный проект благоустройства территории. Так, на пешеходной улице в Уфе планируют оставить автомобильную дорогу. Напомним, разработкой занимается Московский центр урбанистики. По словам организаторов, пока это только идея.

По задумке, 4-полосная автомобильная дорога может стать 2-полосной, за счёт чего увеличится пешеходная зона и появится велодорожка. Есть вероятность, что проехать по улице можно будет только на такси или общественном транспорте. Старые жилые постройки планируют расселить и перевести в нежилой фонд. На это место приглашают предпринимателей.