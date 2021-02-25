В Башкирии определили финалистов конкурса «Трезвое село»

В республике определили 54 финалиста конкурса «Трезвое село». Наступил заключительный этап, в рамках которого жюри выберет 12 победителей по 4 категориям, каждый из которых получит денежный грант на сумму от 2 до 5 миллионов рублей в зависимости от места.

В течение нескольких дней претенденты будут защищать свои проекты на специальной комиссии, в которую вошли представители профильных министерств и ведомств. Участники рассказывают о своих достижениях, связанных с отказом от алкоголя.