Радий Хабиров призвал активнее использовать санавиацию для спасения пациентов

Сегодня Радий Хабиров провёл совещание, на котором обсуждалась ситуация на дорогах республики. Также на ВКС говорили и о работе санитарной авиации. О том, как с ней обстоят дела в регионе, рассказал министр здравоохранения Башкирии Максим Забелин.
В 2020 году за счёт субсидий из федерального бюджета вертолёт «Ансат», оснащенный специализированным медицинским оборудованием, эвакуировал 97 пациентов, в том числе пострадавших в ДТП. В планах на 2021 год – 121 вылет. С начала года вертолёт уже эвакуировал девять пациентов, в том числе двух детей.
Однако, по мнению главы Башкирии, сейчас выделенный вертолет используется неэффективно. Как отметил руководитель региона, количество вылетов недостаточное, его нужно увеличить в несколько раз.