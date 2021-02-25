Радий Хабиров призвал активнее использовать санавиацию для спасения пациентов

Сегодня Радий Хабиров провёл совещание, на котором обсуждалась ситуация на дорогах республики. Также на ВКС говорили и о работе санитарной авиации. О том, как с ней обстоят дела в регионе, рассказал министр здравоохранения Башкирии Максим Забелин.

В 2020 году  за счёт субсидий из федерального бюджета вертолёт «Ансат», оснащенный специализированным медицинским оборудованием, эвакуировал 97 пациентов, в том числе пострадавших в ДТП. В планах на 2021 год – 121 вылет. С начала года вертолёт уже эвакуировал девять пациентов, в том числе двух детей.

Фото №1 - Радий Хабиров призвал активнее использовать санавиацию для спасения пациентов

Однако, по мнению главы Башкирии, сейчас выделенный вертолет используется неэффективно. Как отметил руководитель региона, количество вылетов недостаточное, его нужно увеличить в несколько раз.

Вы крайне неэффективно используете выделенный вам вертолёт. С его помощью можно спасать гораздо больше жизней. Проработайте вопрос. Количество вылетов, особенно в труднодоступные и отдалённые места, необходимо кратно увеличить.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан
Рули трезво: как в Башкирии борются с пьяными водителями
Телеканал БСТ в рамках программы «Счастливый час» запустил марафон «Счастливая женщина»