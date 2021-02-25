Радий Хабиров призвал активнее использовать санавиацию для спасения пациентов

В 2020 году за счёт субсидий из федерального бюджета вертолёт «Ансат», оснащенный специализированным медицинским оборудованием, эвакуировал 97 пациентов, в том числе пострадавших в ДТП. В планах на 2021 год – 121 вылет. С начала года вертолёт уже эвакуировал девять пациентов, в том числе двух детей.