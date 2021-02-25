Медики Уфы приехали в Чекмагуш в рамках проекта «Территория женского счастья»

В рамках открытой академии «Территория женского счастья» в Чекмагуш прибыл медицинский десант. Местные жители могли попасть на прием к столичным врачам. Дети и взрослые получили консультации у неврологов, кардиологов, хирургов, эндокринологов и других узких специалистов.

Участники мероприятия также могли получить консультацию и у психологов, и у семейных медиаторов – это специалисты, которые помогают решить конфликты и найти выход из сложных ситуаций. А для тех, кто ещё только готовится стать родителями, был организован лекторий на тему беременности. Акушер-гинеколог ответил на вопросы женщин, а для тех, кто стеснялся задать их из зала, остался после мероприятия для личных бесед.