В Башкирии устраняют проблему с водопроводом в Шафраново

Радий Хабиров дал поручение решить проблему с водопроводом в Альшеевском районе в кратчайшие сроки. Глава республики провел экстренное совещание. Из-за поломки насоса без воды остались сотни жителей деревни Шафраново. Школьников перевели на дистанционное обучение. Жителям многоквартирных домов подвозят воду. А те, кто проживает в частных домах, и вовсе топят снег.

Этот снег для Хабии Шамсутдиновой – главный источник влаги. Воды в доме пенсионерки нет три дня. Вначале  набирала у соседки. А когда и у той краны стали сухими, пришлось браться за лопату. Идти в магазин пожилой женщине не позволяют больные ноги. Есть родник, но до него пешком далеко. Некоторые жители села кооперируются и вместе с флягами едут  в конец деревни. Без воды еду не приготовить и не умыться.

Фото №1 - В Башкирии устраняют проблему с водопроводом в Шафраново

Вышедший из строя насос оставил сухими трубы в Шафраново в ночь с 23 на 24 февраля. Он питал 558 домов и квартир, а это порядка 1000 жителей. И приступить к устранению проблем властям района удалось не сразу.

С утра мы не смогли приступить к работе, потому что был сильный ветер. Есть свой температурный режим работы. И только после обеда смоли приступить.

Дамир Мустафин, глава администрации Альшеевского района
Фото №2 - В Башкирии устраняют проблему с водопроводом в Шафраново

То есть полдня работа стояла. Оказалось, что насос не такой уж и старый. Его приобрели в июле прошлого года. Он проработал всего 7 месяцев, и причина поломки пока не ясна.

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Монтаж нового насоса не увенчался успехом. Он оказался неисправен. Пришлось везти другой из Уфы. Сегодня школьников перевели на дистанционку. Организовали подвоз технической воды, правда, в основном для жителей многоквартирных домов.

Фото №3 - В Башкирии устраняют проблему с водопроводом в Шафраново

А вот жители микрорайона Нур, находящегося на возвышенности, говорят, что проблемы с водой у них постоянно. И летом, и зимой. Даже без аварии.

Иногда дают воду на пару часов. И все, воды нет, вещи детские не постирать. И руководство на жалобы не реагирует, на собрание не приехало.

Алия, жительница села Шафраново

Решит ли замена насоса проблему, пока не ясно. На данный момент рабочие завершили монтаж. Однако пока вода не поступила в дома. Если не справится и он, то жителей Шафраново, по всей видимости, ждут третьи сутки без воды. Открытым остаётся вопрос, в каком состоянии после морозных ночей стоявшие пустыми трубы.

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