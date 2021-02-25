В Башкирии устраняют проблему с водопроводом в Шафраново

Радий Хабиров дал поручение решить проблему с водопроводом в Альшеевском районе в кратчайшие сроки. Глава республики провел экстренное совещание. Из-за поломки насоса без воды остались сотни жителей деревни Шафраново. Школьников перевели на дистанционное обучение. Жителям многоквартирных домов подвозят воду. А те, кто проживает в частных домах, и вовсе топят снег.

Этот снег для Хабии Шамсутдиновой – главный источник влаги. Воды в доме пенсионерки нет три дня. Вначале набирала у соседки. А когда и у той краны стали сухими, пришлось браться за лопату. Идти в магазин пожилой женщине не позволяют больные ноги. Есть родник, но до него пешком далеко. Некоторые жители села кооперируются и вместе с флягами едут в конец деревни. Без воды еду не приготовить и не умыться.

Вышедший из строя насос оставил сухими трубы в Шафраново в ночь с 23 на 24 февраля. Он питал 558 домов и квартир, а это порядка 1000 жителей. И приступить к устранению проблем властям района удалось не сразу.

С утра мы не смогли приступить к работе, потому что был сильный ветер. Есть свой температурный режим работы. И только после обеда смоли приступить. Дамир Мустафин, глава администрации Альшеевского района

То есть полдня работа стояла. Оказалось, что насос не такой уж и старый. Его приобрели в июле прошлого года. Он проработал всего 7 месяцев, и причина поломки пока не ясна.

Монтаж нового насоса не увенчался успехом. Он оказался неисправен. Пришлось везти другой из Уфы. Сегодня школьников перевели на дистанционку. Организовали подвоз технической воды, правда, в основном для жителей многоквартирных домов.

А вот жители микрорайона Нур, находящегося на возвышенности, говорят, что проблемы с водой у них постоянно. И летом, и зимой. Даже без аварии.

Иногда дают воду на пару часов. И все, воды нет, вещи детские не постирать. И руководство на жалобы не реагирует, на собрание не приехало. Алия, жительница села Шафраново