В Башкирии устраняют проблему с водопроводом в Шафраново

Радий Хабиров дал поручение решить проблему с водопроводом в Альшеевском районе в кратчайшие сроки. Глава республики провел экстренное совещание. Из-за поломки насоса без воды остались сотни жителей деревни Шафраново. Школьников перевели на дистанционное обучение. Жителям многоквартирных домов подвозят воду. А те, кто проживает в частных домах, и вовсе топят снег.
Этот снег для Хабии Шамсутдиновой – главный источник влаги. Воды в доме пенсионерки нет три дня. Вначале набирала у соседки. А когда и у той краны стали сухими, пришлось браться за лопату. Идти в магазин пожилой женщине не позволяют больные ноги. Есть родник, но до него пешком далеко. Некоторые жители села кооперируются и вместе с флягами едут в конец деревни. Без воды еду не приготовить и не умыться.
Вышедший из строя насос оставил сухими трубы в Шафраново в ночь с 23 на 24 февраля. Он питал 558 домов и квартир, а это порядка 1000 жителей. И приступить к устранению проблем властям района удалось не сразу.
То есть полдня работа стояла. Оказалось, что насос не такой уж и старый. Его приобрели в июле прошлого года. Он проработал всего 7 месяцев, и причина поломки пока не ясна.
Монтаж нового насоса не увенчался успехом. Он оказался неисправен. Пришлось везти другой из Уфы. Сегодня школьников перевели на дистанционку. Организовали подвоз технической воды, правда, в основном для жителей многоквартирных домов.
А вот жители микрорайона Нур, находящегося на возвышенности, говорят, что проблемы с водой у них постоянно. И летом, и зимой. Даже без аварии.
Решит ли замена насоса проблему, пока не ясно. На данный момент рабочие завершили монтаж. Однако пока вода не поступила в дома. Если не справится и он, то жителей Шафраново, по всей видимости, ждут третьи сутки без воды. Открытым остаётся вопрос, в каком состоянии после морозных ночей стоявшие пустыми трубы.