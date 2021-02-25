В Башкирии волки средь бела дня задрали баранов

В Мелеузовском районе волки перегрызли баранов. Животных нашли мертвыми в одном из частных подворий в деревне Зириково, а незадолго до этого несколько хищников были замечены в соседнем селе.
Клочья шерсти и алую кровь, застывшую на морозе, ещё не успели убрать. Да и спешить некуда. Выживших барашков сюда выпустят нескоро. Тела шестерых животных Залия обнаружила днём, когда отправилась кормить скотину. Тишина вместо привычного блеяния насторожила уже на подходе к загону. А подойдя ближе, она увидела трёх мёртвых и ещё двух дышавших баранов. Так что, скорее всего, на животных напали средь бела дня, говорит девушка.
Залия лишь помогает по дому. А вот хозяйка животных Василя Кумаева этой жуткой картины не видела. Во двор она не выходит с лета. После аварии женщина передвигается на коляске. За хозяйством обычно следит муж, рассказывает женщина. Но хищники будто чувствовали, что мужчина накануне уехал на очередную вахту.
Туши животных и место нападения осмотрели ветеринарный врач и глава администрации сельского поселения. По следам и характерным укусам в шею специалисты сделали вывод, что это были волки. Тем более накануне небольшую стаю видели в соседней деревне.
Так что, получается, огородить местных жителей от хищников никто не может. В хозяйстве Кумаевых в живых остались лишь ягнята с мамами, которые в тот злополучный день находились отдельно от погибших животных.