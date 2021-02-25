В Башкирии волки средь бела дня задрали баранов

В Мелеузовском районе волки перегрызли баранов. Животных нашли мертвыми в одном из частных подворий в деревне Зириково, а незадолго до этого несколько хищников были замечены в соседнем селе.

Клочья шерсти и алую кровь, застывшую на морозе, ещё не успели убрать. Да и спешить некуда. Выживших барашков сюда выпустят нескоро. Тела шестерых животных Залия обнаружила днём, когда отправилась кормить скотину. Тишина вместо привычного блеяния насторожила уже на подходе к загону. А подойдя ближе, она увидела трёх мёртвых и ещё двух дышавших баранов. Так что, скорее всего, на животных напали средь бела дня, говорит девушка.

Когда хотели мясо обрезать вокруг обкусанного, увидели большие следы от зубов. Залия Зигангирова

Залия лишь помогает по дому. А вот хозяйка животных Василя Кумаева этой жуткой картины не видела. Во двор она не выходит с лета. После аварии женщина передвигается на коляске. За хозяйством обычно следит муж, рассказывает женщина. Но хищники будто чувствовали, что мужчина накануне уехал на очередную вахту.

Такой случай впервые. Страшно, конечно. Даже за лошадь уже страшно, днем не выпускаем. Василя Кусмаева

Туши животных и место нападения осмотрели ветеринарный врач и глава администрации сельского поселения. По следам и характерным укусам в шею специалисты сделали вывод, что это были волки. Тем более накануне небольшую стаю видели в соседней деревне.

Они, наверное, заглянули к нам со стороны Бурзянского района. Напали на крайний дом. Мы этот вопрос решить не сможем, нужна лицензия, это уже не в нашей компетенции. Фанир Умергалин, глава администрации Абитовского сельсовета