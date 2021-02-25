В Башкирии показали, как работает тюремный спецназ

30 лет назад в республике был создан отряд «Смерч», главной задачей которого является охрана правопорядка в исправительных колониях. За это время он сумел подавить не один бунт в местах заключения. В честь своего юбилея спецназовцы показали телеканалу БСТ одно из своих учений – с захватом заложников, стрельбой и взрывами.

Это лишь учения, но даже на них все сделали максимально реалистично. Штурмовая группа наготове, снайпер занял позицию на крыше. Параллельно взбунтовавшиеся заключенные пытаются покинуть территорию колонии, взяв в заложники конвоира. И тут уже в приоритете не просто поймать беглых зэков, но и спасти жизнь сотрудника.

Неудивительно, почему отряд получил название «Смерч». Спецназовцы действуют молниеносно. Вот уже 30 лет его бойцы стоят на страже правопорядка в исправительных учреждениях республики.

В местах лишения свободы уголовно-исполнительной системы может свободно быть захват заложников, непосредственно касается это медперсонала, могут взять в заложники. И наша группа будет готова выполнить любую задачу согласно нашему предназначению. Начальник штурмового отделения

Им нельзя показывать свои лица и называть имена. Засекречено число сотрудников подразделения и список операций. Спецназ может действовать только в пределах учреждений ФСИН. Однако бойцов не раз направляли в командировки в неблагоприятные регионы страны, например, для охраны особо опасных преступников.

В 2011 году мы находились на Северном Кавказе, в учреждении у них, там находились в этот момент особо опасные террористы, сидели. И правительство Республики Чечня просило регионы помочь им на этот период, чтобы мы усилили службу ФСИН. Инструктор-снайпер

Отряд спецназначения «Смерч» был образован в феврале 1991. В том же году состоялось боевое крещение, когда в мелеузовской колонии группа осужденных в открытую пошла против сотрудников. На слуху громкий случай в салаватском исправительном учреждении в 2015, когда бунт устроили более 100 человек.

Для выполнения всех задач бойцы уделяют особое внимание личной и специальной подготовке. Они владеют всеми видами оружия и разными видами боевых искусств.

Мы занимаемся физподготовкой 3-4 часа в день. Инструктор штурмового отделения

60% сотрудников у нас являются ветеранами боевых действий, в отделе проходят службу профессиональные сотрудники с высокими морально-психологическими качествами, болеющими за свое дело. На 80% отдел укомплектован сотрудниками, имеющими высокие показатели в спорте – это мастера спорта, кандидаты в мастера спорта. Максим Ромашин, начальник отдела специального назначения «Смерч» УФСИН России по Республике Башкортостан