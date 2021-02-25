В Башкирии показали, как работает тюремный спецназ

30 лет назад в республике был создан отряд «Смерч», главной задачей которого является охрана правопорядка в исправительных колониях. За это время он сумел подавить не один бунт в местах заключения. В честь своего юбилея спецназовцы показали телеканалу БСТ одно из своих учений – с захватом заложников, стрельбой и взрывами.
Это лишь учения, но даже на них все сделали максимально реалистично. Штурмовая группа наготове, снайпер занял позицию на крыше. Параллельно взбунтовавшиеся заключенные пытаются покинуть территорию колонии, взяв в заложники конвоира. И тут уже в приоритете не просто поймать беглых зэков, но и спасти жизнь сотрудника.
Неудивительно, почему отряд получил название «Смерч». Спецназовцы действуют молниеносно. Вот уже 30 лет его бойцы стоят на страже правопорядка в исправительных учреждениях республики.
Им нельзя показывать свои лица и называть имена. Засекречено число сотрудников подразделения и список операций. Спецназ может действовать только в пределах учреждений ФСИН. Однако бойцов не раз направляли в командировки в неблагоприятные регионы страны, например, для охраны особо опасных преступников.
Отряд спецназначения «Смерч» был образован в феврале 1991. В том же году состоялось боевое крещение, когда в мелеузовской колонии группа осужденных в открытую пошла против сотрудников. На слуху громкий случай в салаватском исправительном учреждении в 2015, когда бунт устроили более 100 человек.
Для выполнения всех задач бойцы уделяют особое внимание личной и специальной подготовке. Они владеют всеми видами оружия и разными видами боевых искусств.
Есть в истории отдела и весьма примечательные страницы. В 1992 году отряду «Смерч» было доверено охранять членов ГКЧП в московском следственном изоляторе «Матросская тишина». В 2003 – сопровождать миссию ОБСЕ в Чеченской республике. Впрочем, бойцы отряда не ставят приоритет важности для своих задач. И к своим основным обязанностям – пресечению массовых беспорядков осужденных – они всегда готовы.