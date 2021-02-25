ХК «Кировец» стал победителем своей подгруппы

Хоккейный клуб «Кировец» второй год подряд становится победителем своей подгруппы. Сегодня матчем против команды «Знамя-Удмуртия» из Воткинска для уфимского клуба завершился предварительный этап чемпионата Высшей лиги в хоккее с мячом. На льду встретились два лидера турнирной таблицы. Они и разыграли первое место соревнований.
Гол Павла Даданова случился как нельзя кстати. За минуту до окончания первого тайма уфимские хоккеисты сравнивают счет. Это последняя встреча предварительного раунда чемпионата, а значит, оба соперника играют на пределе своих возможностей. На кону верхняя строчка в таблице. А это не только повод для самолюбования. От положения команды напрямую зависит соперник по матчам плей-офф.
К матчам с соперником из Воткинска уфимцы подошли с серией из семи игр без поражений. Вообще весь предварительный этап чемпионата башкирские хоккеисты провели ровно. Оступились подопечные Алексея Кузьмина всего три раза.
В первом матче домашней серии «Кировец» обыграл этого же соперника со счетом 4:1. Благодаря той победе команда возглавила турнирную таблицу в своей подгруппе. И сегодня хозяевам льда было достаточно сыграть вничью. Что они и сделали. 3:3 – итог этой встречи.
С трибун команду поддерживают болельщики. И это несмотря на то, что игры проходят днем, когда многие на работе. Ребята из фансектора стараются не пропускать ни домашние, ни выездные матчи. В арсенале тех, кто не боится провести на морозе пару часов, барабан, кричалки и хорошее настроение.
К матчам плей-офф «Кировец» подошел лидером подгруппы и в оптимальном составе. Среди травмированных на сегодняшний день только Никита Зубрицкий. Но вполне вероятно, что по ходу решающих встреч хоккеист успеет восстановиться и помочь команде. Сейчас у игроков три выходных, после чего коллектив начнет подготовку к матчам плей-офф, где задача у башкирского клуба самая высокая – занять первое место и попасть в Суперлигу.