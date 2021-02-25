ХК «Кировец» стал победителем своей подгруппы

Хоккейный клуб «Кировец» второй год подряд становится победителем своей подгруппы. Сегодня матчем против команды «Знамя-Удмуртия» из Воткинска для уфимского клуба завершился предварительный этап чемпионата Высшей лиги в хоккее с мячом. На льду встретились два лидера турнирной​ таблицы. Они и разыграли первое место соревнований.

Гол Павла Даданова случился как нельзя кстати. За минуту до окончания первого тайма уфимские хоккеисты сравнивают счет.​ Это последняя встреча предварительного раунда чемпионата, а значит, оба соперника играют на пределе своих возможностей. На кону верхняя строчка в таблице. А это ​ не только повод для самолюбования. От положения команды напрямую зависит соперник по матчам плей-офф.​

Завтра-послезавтра будет решаться, где будет финальный этап. Это две группы по шесть команд. И первое с первым ​ и так далее. Предварительно разговор идет, что будет Кемерово. Алексей Кузьмин, главный тренер ХК «Кировец»

К матчам с соперником из Воткинска уфимцы подошли с серией из семи игр без поражений. Вообще весь предварительный этап чемпионата башкирские хоккеисты провели ровно. Оступились подопечные Алексея Кузьмина всего три раза.​

Был небольшой отрезок. В Оренбурге мы проиграли обидно в один мяч. И в Краснотурьинске упустили очки. Вот два матча, в которых мы провалились. Алексей Воробьев, полузащитник ХК «Кировец»

В первом матче домашней серии «Кировец» обыграл этого же соперника со счетом 4:1. Благодаря той победе команда возглавила турнирную таблицу​ в своей подгруппе. И сегодня хозяевам льда было достаточно сыграть вничью. Что они и сделали. 3:3 – итог этой встречи.​

Ребята понимали, что это самые важные матчи сезона на данный момент. Настраивать особо не надо было. Андрей Могильников​, капитан ХК «Кировец»

С трибун команду поддерживают болельщики. И это несмотря на то, что игры проходят днем, когда многие на работе. Ребята из фансектора стараются не пропускать ни домашние, ни выездные матчи. В арсенале тех, кто не боится провести на морозе пару часов, барабан, кричалки и хорошее настроение.​

При такой погоде мерзнут ноги и приходится больше двигаться, плясать и прыгать. И поддержка получается намного лучше,​ чем ​ в закрытом помещении. Никита Елисеев, болельщик ХК «Кировец»