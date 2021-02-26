Стала известна причина смерти пропавшего в Башкирии 86-летнего Фаиля Васимова

Завершились поиски пропавшего без вести 86-летнего жителя Ишимбая. Фаиля Васимова искали с 24 февраля. В тот день пенсионер ушел из дома в неизвестном направлении, но обратно так и не вернулся.
В поисках пропавшего пенсионера активно участвовали полицейские и волонтеры. Ориентировка появилась в соцсетях и местных СМИ.
В результате пенсионера нашли, и, к сожалению, он скончался. Как сообщили его родственники, причиной смерти послужило обморожение. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
Редакция bash.news приносит соболезнования родным и близким Фаиля Васимова.