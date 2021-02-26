В Башкирии за 2020 год ликвидировали 473 свалки

Ввели систему мониторинга вывоза отходов, которая в режиме реального времени позволяет отслеживать качество выполняемых работ. Также было обустроено десять родников. Завершены работы по расчистке и дноуглублению рек Большой Инзер в Белорецком районе и Аургазы. Начаты работы по расчистке пруда на реке Потеха в Благовещенске – завершение планируется на предстоящий год. Оформлено и выдано более 17 тысяч разрешений на охоту, среди которых было обнаружено почти 500 нарушителей. Выявлена незаконная добыча 62 диких зверей. В целом по России в ушедшем году было проведено более двух тыс. экологических акций, среди которых «Вода России», «Субботник-2020» и «Зеленая Россия».