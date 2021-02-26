В Уфе прошли соревнования по каратэ «Олимпийские надежды»

В Уфе прошли Всероссийские соревнования по каратэ «Олимпийские надежды». Участие в них приняли более 1 300 спортсменов из 25 регионов в возрасте от 10 лет. Соревнования по каратэ «Олимпийские надежды» проводятся пятый год. В прошлом году они получили всероссийский статус.