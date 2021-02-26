В Уфе прошли соревнования по каратэ «Олимпийские надежды»

В Уфе прошли Всероссийские соревнования по каратэ «Олимпийские надежды». Участие в них приняли более 1 300 спортсменов из 25 регионов в возрасте от 10 лет. Соревнования по каратэ «Олимпийские надежды» проводятся пятый год. В прошлом году они получили всероссийский статус.

Дети соскучились по соревнованиям, уровень очень серьезный, очень много детей приехало. Хорошая организация, красивый зал. Я думаю, что все соревнования будут проходить по графику.

Виктор Хан, вице-президент Федерации каратэ России

Каратэ в Уфе активно развивается. Воспитанники муниципальной спортивной школы № 12 Далия Асадуллина и Эрнест Шарафутдинов являются кандидатами в олимпийскую сборную России. Эрнест успешно выступил и на уфимскому турнире. Он стал победителем в абсолютной категории.

Фото №1 - В Уфе прошли соревнования по каратэ «Олимпийские надежды»

Думаю турнир очень серьезный, приехали представители многих городов. Было много противников очень сильных.

Эрнест Шарафутдинов, победитель всероссийских соревнований по каратэ «Олимпийские надежды»

Есть у нас два кандидата в олимпийскую сборную России. Это Эрнест Шарафутдинов и Далия Асадуллина. Надеемся, что они смогут отобраться в июне в Париже.

Евгений Мещеряков, президент спортивной Федерации каратэ Башкортостана
Телеканал БСТ в рамках программы «Счастливый час» запустил марафон «Счастливая женщина»
Пенальти