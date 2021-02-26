Мошенники выманили у жительницы Башкирии более полутора миллионов рублей

59-летняя жительница Краснокамского района Башкирии стала жертвой аферистов. Обманным путем они похитили у нее более полутора миллионов рублей. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МВД.

Фото №1 - Мошенники выманили у жительницы Башкирии более полутора миллионов рублей

Женщина рассказала, что ей позвонил неизвестный и заявил о том, что несколько банков одобрили ей кредиты. Злоумышленник убедил ее в том, что в случае, если денежные средства не положить на продиктованные счета, то их могут обналичить аферисты.

Доверчивая женщина в нескольких банках оформила кредит на общую сумму 1 миллион 530 тысяч рублей и перечислила все деньги на продиктованный неизвестными счёт. Все действия происходили в период с 13 января по 5 февраля 2021 года.

пресс-служба МВД Башкирии

В настоящее время правоохранители устанавливают все обстоятельства происшедшего.

Уважаемые граждане, рекомендуем не отвечать на незнакомые номера, не поддерживать разговор с неизвестными на тему банков, денежных операций - злоумышленники применяют разные способы уловок. Не действуйте под диктовку. Никому ни под каким предлогом не называйте цифры с оборотной стороны банковской карты, коды полученные сообщением на телефон.

пресс-служба МВД Башкирии
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