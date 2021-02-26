Мошенники выманили у жительницы Башкирии более полутора миллионов рублей

59-летняя жительница Краснокамского района Башкирии стала жертвой аферистов. Обманным путем они похитили у нее более полутора миллионов рублей. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МВД.

Женщина рассказала, что ей позвонил неизвестный и заявил о том, что несколько банков одобрили ей кредиты. Злоумышленник убедил ее в том, что в случае, если денежные средства не положить на продиктованные счета, то их могут обналичить аферисты.