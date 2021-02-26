Несколько сел Зианчуринского района претендуют на участие в ППМИ

Несколько сел в Зианчуринском районе претендуют на субсидии для реализации местных инициатив. Среди проектов, подготовленных для участия в конкурсном отборе, – благоустройство кладбища, покупка трактора и обустройство детских площадок.

В деревне Идяш местные жители решили, что нужно огородить местное кладбища, длина его периметра почти километр. В соседней деревни Новопетровское разработали проект постройки новой спортивной и детской площадки. Спортивная площадка даст возможность заниматься спортом в более комфортных условиях и приобщиться к активному образу жизни ещё большему количеству местных жителей, в том числе и детей.

Новопетровское участвует в программе поддержки местных инициатив уже в третий раз. В позапрошлом году деревня обновилась системой водоснабжения, а годом ранее в сельсовет получил субсидии на трактор.