В Башкирии будут штрафовать перевозчиков, которые не предоставляют терминал

Жители Башкирии массово жалуются на пассажирских перевозчиков из-за невозможности оплатить проезд картой. Часто водители или отказывают в оплате картой, или сообщают, что терминал в автобусе «не работает».
В 2021 году будут введены новые штрафы за нарушения, связанные с онлайн-кассами. УФНС и ГИБДД Башкирии запланировали специальные рейды по выявлению нарушений.
Если водитель или перевозчик будет пойман на неиспользовании ККТ, то им грозит штраф. Статья 14.5 КоАП РФ предусматривает наложение штрафа — на должностных лиц в размере от 1/4 до 1/2 размера суммы расчета, осуществленного без применения контрольно-кассовой техники, но не менее 10 000 рублей; на юридических лиц — от 3/4 до полного размера суммы расчета, осуществленного без применения контрольно-кассовой техники, но не менее 30 000 рублей. Повторное нарушение влечет в отношении должностных лиц дисквалификацию на срок от одного года до двух лет; в отношении индивидуальных предпринимателей и юридических лиц — административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.