Стало известно, сколько врачей в Башкирии скончались из-за коронавируса

Министерство здравоохранения Башкирии сообщило печальную статистику. Стало известно, сколько медиков в республике скончались из-за коронавируса.
Напомним, по состоянию на 26 февраля, в Башкирии зарегистрировано 28 165 случаев коронавируса. Из них 8 тысяч случаев приходится на сотрудников медицинских учреждений.
При этом от осложнений, вызванных коронвирусом, скончался 31 медик, 13 – при исполнении служебных обязанностей.
В ведомстве отметили, что пока цифры по летальным случаям не точные, так как каждая смерть подтверждается комиссией по расследованию страхового случая.