Глава СКР Башкирии объяснил причину роста изнасилований в отношении детей в 2020 году

На 188% процентов выросло количество изнасилований в Башкортостане в прошлом году. Об этом на заседании Государственного собрания республики сообщил руководитель регионального управления СКР. Также с ежегодным отчетом выступил перед депутатами глава МВД Башкортостана Роман Деев. Полицейские обработали почти миллион обращений от жителей.

Со 110 до 317 увеличилось в прошлом году число изнасилований в Башкортостане. Резкий рост связан с преступлениями, которые совершены в отношении несовершеннолетних. Глава регионального управления СКР Денис Чернятьев объяснил эти данные тем, что в прошлом году следователи раскрыли две серии изнасилований. В первом случае дядя в течение трех лет совершал насильственные действия в отношении племянницы – удалось доказать 322 эпизода. Во втором случае отчим насиловал падчерицу – в деле фигурирует 118 случаев. Руководитель ведомства также прокомментировал резонансный приговор Владимиру Санкину, которого приговорили к восьми годам лишения свободы за убийство мужчины, ранее осужденного за педофилию.

Глава МВД Башкортостана Роман Деев в своем ежегодном отчете перед депутатами Госсобрания республики сообщил, что сотрудниками органов внутренних дел установлены виновные в совершении около 28 тысяч преступлений. Сокращение совершенных разбойных нападений, грабежей, хищений транспорта, скота, краж из квартир, гаражей, складов, баз и магазинов. Число обращений не снижается – всего регистрацию прошли более 950 тысяч заявлений и сообщений. Также Роман Деев прокомментировал ситуацию с пандемией коронавируса.

Сразу несколько законопроектов рассмотрены Государственным Собранием в первом чтении. Многодетным семьям разрешат бесплатно пользоваться парковкой.

Инвесторы смогут рассчитывать на дополнительную защиту после того, как правительство Башкортостана получит полномочия заключать соглашения о поощрении. Инициатива предусматривает возмещение части расходов по социальным или инфраструктурным объектам. Кроме того, по проектам с объемом капиталовложений не менее 250 млн рублей будут компенсировать уплаченные проценты по кредитам. Другим документом предлагается расширить с 67 до 85 перечень видов деятельности, по которым может применяться патент.