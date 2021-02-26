Глава СКР Башкирии объяснил причину роста изнасилований в отношении детей в 2020 году

На 188% процентов выросло количество изнасилований в Башкортостане в прошлом году. Об этом на заседании Государственного собрания республики сообщил руководитель регионального управления СКР. Также с ежегодным отчетом выступил перед депутатами глава МВД Башкортостана Роман Деев. Полицейские обработали почти миллион обращений от жителей.
Со 110 до 317 увеличилось в прошлом году число изнасилований в Башкортостане. Резкий рост связан с преступлениями, которые совершены в отношении несовершеннолетних. Глава регионального управления СКР Денис Чернятьев объяснил эти данные тем, что в прошлом году следователи раскрыли две серии изнасилований. В первом случае дядя в течение трех лет совершал насильственные действия в отношении племянницы – удалось доказать 322 эпизода. Во втором случае отчим насиловал падчерицу – в деле фигурирует 118 случаев. Руководитель ведомства также прокомментировал резонансный приговор Владимиру Санкину, которого приговорили к восьми годам лишения свободы за убийство мужчины, ранее осужденного за педофилию.
Глава МВД Башкортостана Роман Деев в своем ежегодном отчете перед депутатами Госсобрания республики сообщил, что сотрудниками органов внутренних дел установлены виновные в совершении около 28 тысяч преступлений. Сокращение совершенных разбойных нападений, грабежей, хищений транспорта, скота, краж из квартир, гаражей, складов, баз и магазинов. Число обращений не снижается – всего регистрацию прошли более 950 тысяч заявлений и сообщений. Также Роман Деев прокомментировал ситуацию с пандемией коронавируса.
Сразу несколько законопроектов рассмотрены Государственным Собранием в первом чтении. Многодетным семьям разрешат бесплатно пользоваться парковкой.
Инвесторы смогут рассчитывать на дополнительную защиту после того, как правительство Башкортостана получит полномочия заключать соглашения о поощрении. Инициатива предусматривает возмещение части расходов по социальным или инфраструктурным объектам. Кроме того, по проектам с объемом капиталовложений не менее 250 млн рублей будут компенсировать уплаченные проценты по кредитам. Другим документом предлагается расширить с 67 до 85 перечень видов деятельности, по которым может применяться патент.
Председатель Госсобрания Башкортостана Константин Толкачев дал оценку состояния законодательства региона. Во время весенней сессии депутаты рассмотрят более 50 законопроектов. При этом прогнозируется, что их фактическое число окажется больше.