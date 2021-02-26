«Салават Юлаев» одержал девятую победу подряд в КХЛ

«Салават Юлаев» одержал девятую победу подряд и обыграл принципиального соперника. На выезде уфимцы встречались с омским «Авангардом». Героем встречи стал нападающий Теему Хартикайнен.

Он оформил дубль и решил исход встречи. Соперник отличился лишь раз. Ворота Тарасова поразил Арсений Грицюк. После матча главный тренер «Салавата» отметил работу всех звеньев уфимской дружины, а также действия голкипера в рамке. Кроме этого, он добавил, что Юха Метсола сейчас готовится к матчам плей-офф.

 Напомним, до выездной серии юлаевцев нам удалось пообщаться с финским легионером. И тогда Хартикайнен также отметил работу команды перед решающими играми.

Фото №1 - «Салават Юлаев» одержал девятую победу подряд в КХЛ

Невозможно подгадать и просто выбрать удобного себе соперника. Все команды достаточно хороши и достойны играть в финале. Но если ты хочешь победить, то многое будет зависеть от того, что происходит в команде. Если коллектив сплоченный, то все получится.  

Теему Хартикайнен, нападающий ХК «Салават Юлаев» 
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