«Салават Юлаев» одержал девятую победу подряд в КХЛ

«Салават Юлаев» одержал девятую победу подряд и обыграл принципиального соперника. На выезде уфимцы встречались с омским «Авангардом». Героем встречи стал нападающий Теему Хартикайнен.
Он оформил дубль и решил исход встречи. Соперник отличился лишь раз. Ворота Тарасова поразил Арсений Грицюк. После матча главный тренер «Салавата» отметил работу всех звеньев уфимской дружины, а также действия голкипера в рамке. Кроме этого, он добавил, что Юха Метсола сейчас готовится к матчам плей-офф.
Напомним, до выездной серии юлаевцев нам удалось пообщаться с финским легионером. И тогда Хартикайнен также отметил работу команды перед решающими играми.