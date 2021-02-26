«Салават Юлаев» одержал девятую победу подряд в КХЛ

Невозможно подгадать и просто выбрать удобного себе соперника. Все команды достаточно хороши и достойны играть в финале. Но если ты хочешь победить, то многое будет зависеть от того, что происходит в команде. Если коллектив сплоченный, то все получится.

Теему Хартикайнен, нападающий ХК «Салават Юлаев»