В Башкирии водитель автобуса без прав занимался перевозкой пассажиров

Известно, что автобус курсировал по маршруту 35 микрорайон – 16 школа. Благодаря рейдам удалось установить, что мужчину лишили водительских прав ещё в декабре 2020 года. Он был пойман на вождении в нетрезвом виде.

Несмотря на наказание, водитель не сдал документы в ГИБДД и просто продолжим ими пользоваться, при этом работая в общественном транспорте. Так, во время выявления нарушения в салоне автобуса находились больше 20 пассажиров. Теперь нерадивому водителю грозит административный арест и крупный штраф.