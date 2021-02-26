В Башкирии вновь увеличилось количество летальных случаев из-за COVID-19

Администрация Главы Башкирии опубликовала новые данные по заболевшим коронавирусом в регионе. Так, за последние сутки диагноз COVID-19 подтвердился ещё у 140 человек.

При этом общее количество заболевших за все время пандемии достигло уже 28 305 человек. В стационарах Башкирии находятся 236 пациентов, а на лечении дома с лёгкой формой заболевания – 5285.