В Башкирии вновь увеличилось количество летальных случаев из-за COVID-19

Администрация Главы Башкирии опубликовала новые данные по заболевшим коронавирусом в регионе. Так, за последние сутки диагноз COVID-19 подтвердился ещё у 140 человек.
При этом общее количество заболевших за все время пандемии достигло уже 28 305 человек. В стационарах Башкирии находятся 236 пациентов, а на лечении дома с лёгкой формой заболевания – 5285.
За сутки с выздоровлением было выписано 183 человека, за всё время – 22 515. А смертью закончилось ещё 4 случая заболевания (за всё время пандемии – 269).