Синоптики рассказали, когда в Башкирию вернётся тепло

Башкирия окована морозом и сильными метелями. Из-за холодной погоды выходят из строя системы жизнеобеспечения, происходят аварии. Синоптики рассказали, когда наконец-то мороз отступит.

Тепло вернётся уже в ближайшие выходные. Об этом сообщают синоптики Башгидромета. Тепло придёт с балтийским циклоном.

Так, уже 27-28 февраля прогнозируется повышение температуры. Ночью столбик термометра поднимется до -7; -12°С, по северу республики -14; -19°С, а днём – до -3; -9°С, по северо-востоку республики до -13°С.