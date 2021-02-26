В Уфе колдун-хулиган проклинает людей

Мне несколько дней уже звонят коллекторы. Мол, знаю ли я одного своего знакомого. У него большой долг. Уж не знаю, зачем он дал мой номер банку, мы с ним не общаемся. И вот они долбают меня звонками. А теперь еще и соль подсыпали под дверь.

Антонина С., жительница Уфы