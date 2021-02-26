В Уфе колдун-хулиган проклинает людей

В Уфе появился колдун-хулиган. Необычный мужчина попал в объективы камер наблюдения в районе Черниковки. Судя по всему, горожанин решил наложить порчу.
Жителям дома по улице Вологодской не до шуток. Накануне в подъезде заметили неизвестного мужчину. На 8 этаже он внезапно рассыпал около двери смесь соли и жженой бумаги.
Местная жительница, Антонина С., отмечает, что неизвестный мужчина, судя по всему, решил наложить на нее проклятие. Она предположила, кто мог это сделать.
Антонина отмечает, что мужчина может быть бывшим заключенным. Раньше она сама работала в колонии и людей с таким прошлым легко видит по походке. Более того, в этой сфере часто и находят свое пристанище люди, которые недавно вышли на свободу.
Жители подъезда продолжают пристально следит за камерами. Пока что обращаться в органы они не собираются.