Жителя Башкирии осудили за поддержку терроризма в соцсетях

Следователи УФСБ РБ установили, что молодой человек размешал на личной странице в социальной сети материалы, оправдывающие деятельность запрещённой в России международной террористической организации «Исламское государство».

Обвиняемый полностью признал свою вину и согласился с предъявленным обвинением. Сегодня, 26 февраля, приговор вступил в законную силу. Суд приговорил парня к 5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.