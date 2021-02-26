Жителя Башкирии осудили за поддержку терроризма в соцсетях

29-летнего жителя Сибая осудили по статье «публичное оправдание террористической деятельности». Обвинительный приговор вынес Центральный окружной военный суд в Екатеринбурге.
Следователи УФСБ РБ установили, что молодой человек размешал на личной странице в социальной сети материалы, оправдывающие деятельность запрещённой в России международной террористической организации «Исламское государство».
Обвиняемый полностью признал свою вину и согласился с предъявленным обвинением. Сегодня, 26 февраля, приговор вступил в законную силу. Суд приговорил парня к 5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.