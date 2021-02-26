В Уфе без вести пропала 14-летняя школьница

Волонтёры поисково-спасательной организации «Лиза Алерт Башкортостан» объявили о старте новых поисков. В Уфе пропала 14-летняя Алина Сабирова.
Как известно волонтёрам, девочка ушла из дома 25 февраля. С тех пор школьница не выходила на связь с родными.
Приметы Алины: рост 168 см, телосложение среднее, волосы русые, а глаза карие. В день пропажибыла одета в черный пуховик ниже колен, бежевую толстовку, черные джины и такого же цвета ботинки.
Если вы обладаете какой-либо информацией о местонахождении Алины, позвоните на единый номер экстренных служб 112 или волонтерам 8 800 700 54 52.