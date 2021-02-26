Башкирия получит еще 1,5 млрд рублей на строительство Восточного выезда

Еще полтора миллиарда рублей получил Башкирия на строительство Восточного выезда в Уфе. Всего на ускорение дорожного строительства регионам выделят 100 млрд, 27 из которых пойдут на ремонт существующего дорожного полотна.
Восточный выезд – один из крупнейших и технически сложных проектов в стране. В Уфе появится новый выезд на трассу М5 «Урал». Стоимость строительства путепровода оценивается в 33,5 млрд. рублей. В настоящее время на объекте задействованы 987 человек и 130 единиц строительной техники.