Башкирия получит еще 1,5 млрд рублей на строительство Восточного выезда

Восточный выезд – один из крупнейших и технически сложных проектов в стране. В Уфе появится новый выезд на трассу М5 «Урал». Стоимость строительства путепровода оценивается в 33,5 млрд. рублей. В настоящее время на объекте задействованы 987 человек и 130 единиц строительной техники.