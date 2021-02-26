В Уфе прошло расширенное заседание Коллегии Министерства молодежной политики и спорта Башкирии

Медицинскую часть Центра спортивной подготовки имени Римы Баталовой могут передать Республиканскому физдиспансеру. Это один из вариантов решения вопроса медико-биологического обеспечения спортсменов. В регионе важно создать полноценную службу. Об этом говорили на расширенной Коллегии Министерства молодежной политики и спорта Башкортостана.

На мероприятие приехали представители муниципалитетов, спортивных федераций, тренеры, спортсмены. Впервые после долгого перерыва спортивная общественность республики собралась, чтобы обсудить итоги ушедшего 2020-го и планы на 2021 года.

Азалия Аминева из Октябрьского не в первый раз штурмовала первенство Европы: выступала в 2018 году, стала второй. В этот раз исправилась. Боксировала сначала с соперницей из Польши, потом Румынии и Армении, а в финале досталась непросто конкурент из Украины. Преодолела все испытания, два боя из четырех завершила досрочно.

Еще один представитель бокса – Иван Тихонов – завоевал серебро первенства Европы среди юношей. На Кубке мира в Словении воспитанница башкирского спорта Алсу Миназова выиграла золото в экстремальном спуске на байдарках. Не подвели башкирские спортсмены и на мировых соревнованиях по борьбу курэш и борьбе на поясах в Казани.

Воспитанник хоккейной школы «Салавата Юлаева», голкипер Андрей Василевский, выступающий за команду «Тампа-Бэй Лайтнинг» стал третьим российским вратарём в истории, выигравшим Кубок Стэнли.

Это далеко не все спортивные успехи 2020, который войдет в историю как один из самых сложных. Вдобавок к дисквалификациям и бесконечным проверкам российских спортсменов еще большим испытанием стала пандемия. Пришлось привыкать к домашним тренировкам под руководством тренеров в онлайн-формате. Но даже при таком раскладе и сложностях именно в 2020-м впервые Указом Главы Башкортостана увеличили выплаты победителям и призерам Олимпийских, Паралимпийских, Сурдлимпийских и Юношеских олимпийских игр, чемпионатов, кубков, первенств мира и Европы, и их тренерам.

Выплаты выросли в среднем в 2,3 раза. Впервые установлены выплаты за призовые места на Универсиаде, Европейских играх, чемпионатах России и за 4-8 места на Олимпийских, Паралимпийских, Сурдлимпийских и Юношеских олимпийских играх. Ирек Сагитов, заместитель премьер-министра правительства Республики Башкортостан

В регионе реализуются разные спортивные программы, в том числе «Сельский тренер». В 2020 году компенсационные выплаты в размере 600 000 рублей каждому предоставлены 34 наставникам.

Несмотря на пандемию в республике прошли масштабные спортивные мероприятия, в том числе Международный турнир пяти наций по хоккею, Приволжский чемпионат по боксу, Кубок России по спортивной борьбе на призы Главы республики. Ведется и строительство объектов. Только в прошлом году введены в эксплуатацию 104 плоскостных спортсооружения, 14 спортзалов, три бассейна. После реконструкции открылся стадион «Торос» в Нефтекамске и бассейн «Нефтяник» в Уфе, завершено строительство ФОК в Альшеевском районе. В 2021 запланировано возведение еще 12 объектов и реконструкция двух стадионов в Уфе, Кумертау, Баймаке, Ишимбае, Шаранском, Федоровском и Хайбуллинском районах.

Мы впервые в истории получим финансирование в объеме 50 млн рублей на проведение больших проектов – десять проектов проведем. Призываю всех включиться в эту работу. Руслан Хабибов, министр молодежной политики и спорта Республики Башкортостан