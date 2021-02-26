Жители Федоровского района Башкирии отказались от алкоголя ради участия в конкурсе

Сельские бизнесмены и чувашский ансамбль. Жители Федоровского района весело и с пользой проводят досуг на пути к победе в конкурсе «Трезвое село». В магазинах Кирюшкино теперь не продают алкоголь. Цель – привлечь сельчан к здоровому образу жизни и воспитать подрастающее поколение правильным примером.
Бухгалтер по образованию, плотник по призванию. Новому ремеслу Ефрем Рыбаков обучился в интернете. Выкупил пустующее помещение и начал принимать заказы. Вот так сельский пенсионер стал бизнесменом.
Порядка 140 тысяч рублей получил начинающий предприниматель. Благодаря поддержке государства закупил необходимое оборудование. Ассортимент у плотника небольшой: шкаф-купе, столы, стулья и кровати. Да и спроса на другие предметы обихода в селе пока нет.
Гвоздь программы – Ашкадарские родники. Народный чувашский ансамбль выступил на концерте «Здоровье – наследие нации». Культурное мероприятие состоялось в рамках республиканского конкурса «Трезвое село».
В рамках мероприятия прошла выставка ручных работ и мастер-класс по изготовлению национальных орнаментов. Участвуя в муниципальном этапе, жители Кирюшкино стали лучшими среди четырех деревень. Кстати, местные магазины, согласно требованиям конкурса, прекратили продажу спиртных напитков. По словам самих продавцов, на прибыль это практически не повлияло.
Развито в селе и малое предпринимательство. Если раньше, чтобы починить машину, нужно было ехать в райцентр, то сейчас такой необходимости нет. При поддержке государства Моисей Михайлов открыл к Кирюшкино свой автосервис. Теперь с автомобильным бизнесом мужчине помогает сын.
Жители Кирюшкино благодаря участию в государственных программах добились ремонта многих социальных объектов. Облагородили родники, очистили долину реки Ашкадар. Планов и идей ещё много, говорят местные. Поэтому в этом году кирюшкинцы главной целью для себя сделали победу в республиканском конкурсе, чтобы на деревню обратили еще больше внимания.