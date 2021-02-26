Жители Федоровского района Башкирии отказались от алкоголя ради участия в конкурсе

Сельские бизнесмены и чувашский ансамбль. Жители Федоровского района весело и с пользой проводят досуг на пути к победе в конкурсе «Трезвое село». В магазинах Кирюшкино теперь не продают алкоголь. Цель – привлечь сельчан к здоровому образу жизни и воспитать подрастающее поколение правильным примером.

Бухгалтер по образованию, плотник по призванию. Новому ремеслу Ефрем Рыбаков обучился в интернете. Выкупил пустующее помещение и начал принимать заказы. Вот так сельский пенсионер стал бизнесменом.

Встал на учёт по безработице. Была такая программа. Выделили деньги, но не так сразу. Сначала планы свои рассказал, потом работу посмотрели. Не сразу помогли деньгами, сначала были всякие испытания. Ефрем Рыбаков, предприниматель

Порядка 140 тысяч рублей получил начинающий предприниматель. Благодаря поддержке государства закупил необходимое оборудование. Ассортимент у плотника небольшой: шкаф-купе, столы, стулья и кровати. Да и спроса на другие предметы обихода в селе пока нет.

Гвоздь программы – Ашкадарские родники. Народный чувашский ансамбль выступил на концерте «Здоровье – наследие нации». Культурное мероприятие состоялось в рамках республиканского конкурса «Трезвое село».

В рамках мероприятия прошла выставка ручных работ и мастер-класс по изготовлению национальных орнаментов. Участвуя в муниципальном этапе, жители Кирюшкино стали лучшими среди четырех деревень. Кстати, местные магазины, согласно требованиям конкурса, прекратили продажу спиртных напитков. По словам самих продавцов, на прибыль это практически не повлияло.

Мы тоже решили принять участие в «Трезвом селе». Вся деревня поддерживает и мы тоже. Прибыль не упала, всё раскупается. В работе ничего не изменилось, народ ходит. Анна Кисакова, продавец

Развито в селе и малое предпринимательство. Если раньше, чтобы починить машину, нужно было ехать в райцентр, то сейчас такой необходимости нет. При поддержке государства Моисей Михайлов открыл к Кирюшкино свой автосервис. Теперь с автомобильным бизнесом мужчине помогает сын.