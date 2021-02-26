В Башкирии экс-начальника колонии задержали за взяточничество

При этом, согласно требованиям закона, лица, отбывающие наказание в колонии-поселении, с разрешения администрации учреждения могут передвигаться без надзора вне колонии, но только в пределах муниципального образования, на территории которого расположено исправительное учреждение.

пресс-служба СК РФ по РБ