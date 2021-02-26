В Башкирии экс-начальника колонии задержали за взяточничество

31-летний экс-начальник колонии-поселения №6 стал фигурантом уголовного дела. Мужчину обвиняют во взяточничестве и превышении должностных полномочий.
Как сообщает пресс-служба СК РФ по РБ, расследованием занимаются следователи Стерлитамака. Им удалось выяснить, что экс-начальник колонии получил от осужденного взятку в размере 20 тысяч рублей и позволил ему покидать пределы города, где расположена колония.
Сейчас устанавливаются все обстоятельства преступления. Факт взяточничества был обнаружен во время расследования сотрудников отдела безопасности УФСИН по РБ.