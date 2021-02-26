В Башкирии экс-начальника колонии задержали за взяточничество

31-летний экс-начальник колонии-поселения №6 стал фигурантом уголовного дела. Мужчину обвиняют во взяточничестве и превышении должностных полномочий.

Фото №1 - В Башкирии экс-начальника колонии задержали за взяточничество

Как сообщает пресс-служба СК РФ по РБ, расследованием занимаются следователи Стерлитамака. Им удалось выяснить, что экс-начальник колонии получил от осужденного взятку в размере 20 тысяч рублей и позволил ему покидать пределы города, где расположена колония.

При этом, согласно требованиям закона, лица, отбывающие наказание в колонии-поселении, с разрешения администрации учреждения могут передвигаться без надзора вне колонии, но только в пределах муниципального образования, на территории которого расположено исправительное учреждение.

пресс-служба СК РФ по РБ 

Сейчас устанавливаются все обстоятельства преступления. Факт взяточничества был обнаружен во время расследования сотрудников отдела безопасности УФСИН по РБ.

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