В Башкирии началась работа над фильмом «Уфа – город-герой труда»

В Башкирии стартовала работа над фильмом «Уфа – город-герой труда». Журналист Артём Валиев, который является автором проекта, сообщил, что съёмочная группа уже побывала на нескольких площадках.

Проект получил грант Президента России на развитие гражданского общества. Создатели проекта побывали на площадках, связанных с военным временем, среди которых музеи компаний «Башинформсвязь», «Почта России», УМПО, музей Коминтерна в Кушнаренково.

Выход фильма запланирован на 2021 год. Его покажут не только в кинотеатрах, но и в интернете. Создатели киноленты поставили перед собой задачу увлекательно рассказать молодой аудитории о трудном военном времени.