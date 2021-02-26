В Башкирии началась работа над фильмом «Уфа – город-герой труда»

В Башкирии стартовала работа над фильмом «Уфа – город-герой труда». Журналист Артём Валиев, который является автором проекта, сообщил, что съёмочная группа уже побывала на нескольких площадках.

Фото №1 - В Башкирии началась работа над фильмом «Уфа – город-герой труда»

Проект получил грант Президента России на развитие гражданского общества. Создатели проекта побывали на площадках, связанных с военным временем, среди которых музеи компаний «Башинформсвязь», «Почта России», УМПО, музей Коминтерна в Кушнаренково.

Фото №2 - В Башкирии началась работа над фильмом «Уфа – город-герой труда»

Выход фильма запланирован на 2021 год. Его покажут не только в кинотеатрах, но и в интернете. Создатели киноленты поставили перед собой задачу увлекательно рассказать молодой аудитории о трудном военном времени.

Фото №3 - В Башкирии началась работа над фильмом «Уфа – город-герой труда»

Напомним, в 2020 году Уфа получила почётное звание «Город трудовой доблести». Жители Башкирии сами выбрали место установки стелы – аллея по улице Первомайской напротив главного входа в Парк Победы.

Фото №4 - В Башкирии началась работа над фильмом «Уфа – город-герой труда»
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