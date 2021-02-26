Мошенники выманили у жительницы Уфы почти 150 тысяч рублей

Жительница Уфы стала жертвой аферистов. Обманным путём они похитили у неё 147 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе МВД Башкирии.

Женщина рассказала, что ей позвонил неизвестный и представился сотрудником службы безопасности банка. Мужчина заявил о том, что с ее счёта злоумышленники пытаются снять деньги, и предложил перевести финансы на безопасный счет.