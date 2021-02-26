Под Уфой легковушка столкнулась с грузовиком: пострадали двое детей и двое взрослых

Сегодня, 26 февраля, в Уфимском районе Башкирии произошло серьёзное ДТП - отечественный автомобиль Lada Granta столкнулся с КАМАЗом. Об этом сообщили в пресс-службе Госкомитета РБ по ЧС.

ДТП произошло на повороте около деревни Николаевка. Спасателям пришлось деблокировать пострадавших из салона искореженной легковушки.

В результате ДТП пострадали 32-летний водитель, его 42-летний пассажир и дети 11 и 15 лет. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.