В Башкирии ситуацией с водоснабжением в Шафраново займется прокуратура

Из строя вышел насос, установленный лишь полгода назад. Запасной насос также оказался неисправен. И только когда подключили третий агрегат, система начала работать. Но пришлось дополнительно отогревать трубы водоснабжения.

Наверное, вы сами разберетесь, почему насосы сгоревшие были, кто-то их покупал. В чем дело-то? – Я обратился к прокурору, обещал помочь. – Хорошо, я республиканскому прокурору тоже подскажу.

Несколько сотен сельчан остались без воды на три дня. И это в сильные морозы. На данный момент вода уже начала поступать в дома. Но пока еще не во все.