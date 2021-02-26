В Башкирии ситуацией с водоснабжением в Шафраново займется прокуратура

В Шафраново завершились ремонтные работы по восстановлению водоснабжения села. Об этом сегодня главе республики Радию Хабирову доложил руководитель Альшеевского района Дамир Мустафин.

Из строя вышел насос, установленный лишь полгода назад. Запасной насос также оказался неисправен. И только когда подключили третий агрегат, система начала работать. Но пришлось дополнительно отогревать трубы водоснабжения.

Наверное, вы сами разберетесь, почему насосы сгоревшие были, кто-то их покупал. В чем дело-то? – Я обратился к прокурору, обещал помочь. – Хорошо, я республиканскому прокурору тоже подскажу.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан
Фото №1 - В Башкирии ситуацией с водоснабжением в Шафраново займется прокуратура

Несколько сотен сельчан остались без воды на три дня. И это в сильные морозы. На данный момент вода уже  начала поступать в дома. Но пока еще не во все.

Вода идет, пока заполняется нижняя часть, не у всех есть, все предусмотреть невозможно, но вода есть, на контроле держим, к 10 вечера постараемся всех обеспечить водой.

Руслан Султанов, глава администрации Шафрановского сельсовета
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