В Башкирии ситуацией с водоснабжением в Шафраново займется прокуратура

В Шафраново завершились ремонтные работы по восстановлению водоснабжения села. Об этом сегодня главе республики Радию Хабирову доложил руководитель Альшеевского района Дамир Мустафин.
Из строя вышел насос, установленный лишь полгода назад. Запасной насос также оказался неисправен. И только когда подключили третий агрегат, система начала работать. Но пришлось дополнительно отогревать трубы водоснабжения.
Несколько сотен сельчан остались без воды на три дня. И это в сильные морозы. На данный момент вода уже начала поступать в дома. Но пока еще не во все.