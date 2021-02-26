В Башкирии юный борец месяц не может выйти из комы

Уже месяц в коме, в тяжелом состоянии. 13-летний Ефим Москвин, который неудачно упал на турнире по борьбе в Бакалах, до сих пор не пришел в себя. За 27 дней мальчику так и не провели МРТ головного мозга, в транспортировке в столичную клинику тоже отказано.