В Башкирии юный борец месяц не может выйти из комы

Уже месяц в коме, в тяжелом состоянии. 13-летний Ефим Москвин, который неудачно упал на турнире по борьбе в Бакалах, до сих пор не пришел в себя. За 27 дней мальчику так и не провели МРТ головного мозга, в транспортировке в столичную клинику тоже отказано.

Об этом в интервью телеканалу БСТ рассказала мама юного борца. По словам женщины, ее сын медленно умирает. ЧП произошло 30 января, во время финального поединка школьных соревнований. Ефим Москвин приподнял соперника, потом перевалился на спину и рухнул на маты. Ранее на здоровье мальчик никогда не жаловался. Сейчас расследованием инцидента занимается прокуратура и Следственный комитет Башкирии.

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Нам снимают импульсы головного мозга, смотрят кровоток, а истинную причину, что произошло – сосуд оторвался или еще что – этого нет. У нас стоит предварительный диагноз – ушиб ствола головного мозга.

Снежана  Москвина, мама Ефима Москвина
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