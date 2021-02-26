В Башкирии рассказали, когда обманутые вкладчики «Золотого запаса» получат деньги

Вкладчики «Золотого запаса» смогут получить свои деньги в течение 2 лет. Ориентировочные сроки озвучили сегодня на заседании рабочей группы, которое прошло в Госсобрании. Сейчас основной вопрос – в распродаже активов, из которых будут возвращаться деньги. В очереди на получение стоят более 2700 человек. Речь идет о сумме почти в полтора миллиарда рублей.
В «Золотой запас» Татьяна Зарубина вложила, что называется, последние кровные – более 300 тысяч рублей. Эти деньги семье выплатили за смерть дочери-военнослужащей. Тогда, 3 года, назад пенсионерка решила во чтобы то ни стало поставить на ноги оставшегося внука – средства рассчитывали потратить на образование.
Никаких сомнений у женщины не возникло – все-таки банк. Когда спустя год у финансового учреждения отозвали лицензию, она кинулась к кассе. И тут ее потрясла еще одна новость. Оказывается, никакого отношения «Золотой запас» к «Башкомснаббанку» не имел. Фактически они просто арендовали помещение.
«Золотой запас» на деле оказался финансовой платформой или, говоря проще, посредником между вкладчиками и другими компаниями-инвесторами. Формально эти организации брали у людей деньги в долг, в большинстве случаев для строительства различного рода объектов. После отзыва лицензии у банка их счета оказались заморожены, а выплаты невозможны.
Половина вкладчиков уже получили свои деньги – это порядка полутора миллиардов рублей. Еще столько же предстоит выплатить. Единственный способ вернуть заемные средства – распродать имущество, которое принадлежит должникам.
На сегодня есть два основных актива, деньги от продажи которых пойдут на погашение задолженности перед вкладчиками. Один из них – это гостиничный комплекс «Урал-Тау», расположенный в Уфе и включающий в себя прилегающее офисное здание и подземную парковку. Его стоимость оценивается примерно в 800 млн рублей.
Наиболее крупный и перспективный актив, позволяющий полностью возместить всю задолженность, – земельные участки в селе Русский Юрмаш. По оценкам экспертов, их стоимость составляет 4 миллиарда рублей. Территорию намерены отдать под застройку, однако есть ряд формальных трудностей.
Пандемия только усложнила ситуацию. Все понимают, что реализовать такие крупные объекты будет непросто, однако в ближайшее время в правительстве намерены провести «Инвестиционный час», посвященный проекту по земле в Русском Юрмаше. Общественники попросили у чиновников помощи в ускорении бюрократических процедур. Ведь пока шли разбирательства, кто-то из вкладчиков уже умер. По примерным оценкам, полностью все долги вернут в течение 2 лет.