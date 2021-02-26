В Башкирии рассказали, когда обманутые вкладчики «Золотого запаса» получат деньги

Вкладчики «Золотого запаса» смогут получить свои деньги в течение 2 лет. Ориентировочные сроки озвучили сегодня на заседании рабочей группы, которое прошло в Госсобрании. Сейчас основной вопрос – в распродаже активов, из которых будут возвращаться деньги. В очереди на получение стоят более 2700 человек. Речь идет о сумме почти в полтора миллиарда рублей.

В «Золотой запас» Татьяна Зарубина вложила, что называется, последние кровные – более 300 тысяч рублей. Эти деньги семье выплатили за смерть дочери-военнослужащей. Тогда, 3 года, назад пенсионерка решила во чтобы то ни стало поставить на ноги оставшегося внука – средства рассчитывали потратить на образование.

Я пришла в «Башкомснаббанк» с деньгами, открыла счет. Служащие банка говорят: «Вы знаете, есть продукт у нас такой – «Золотой запас», это тот же самый банк, только по-другому называется, давайте туда. Там у нас столько процентов, а тут 10%. Может вам сюда выгоднее положить».

Татьяна Зарубина, вкладчица
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Никаких сомнений у женщины не возникло – все-таки банк. Когда спустя год у финансового учреждения отозвали лицензию, она кинулась к кассе. И тут ее потрясла еще одна новость. Оказывается, никакого отношения «Золотой запас» к «Башкомснаббанку» не имел. Фактически они просто арендовали помещение.

«Золотой запас» на деле оказался финансовой платформой или, говоря проще, посредником между вкладчиками и другими компаниями-инвесторами. Формально эти организации брали у людей деньги в долг, в большинстве случаев для строительства различного рода объектов. После отзыва лицензии у банка их счета оказались заморожены, а выплаты невозможны.

Где-то 4,5 тысячи человек у нас в общественном движении. Суммы бывают разные, кто-то приходит со 100 тысячами, некоторые с 1,2 млн, 25 млн. 80% – это пенсионеры, а 20% – молодежь.

Ильгиза Галиахметова, юрист общественного движения «Вкладчики ООО «Золотой запас»
Фото №2 - В Башкирии рассказали, когда обманутые вкладчики «Золотого запаса» получат деньги
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Половина вкладчиков уже получили свои деньги – это порядка полутора миллиардов рублей. Еще столько же предстоит выплатить. Единственный способ вернуть заемные средства – распродать имущество, которое принадлежит должникам.

На сегодня есть два основных актива, деньги от продажи которых пойдут на погашение задолженности перед вкладчиками. Один из них – это гостиничный комплекс «Урал-Тау», расположенный в Уфе и включающий в себя прилегающее офисное здание и подземную парковку. Его стоимость оценивается примерно в 800 млн рублей.

Наиболее крупный и перспективный актив, позволяющий полностью возместить всю задолженность, – земельные участки в селе Русский Юрмаш. По оценкам экспертов, их стоимость составляет 4 миллиарда рублей. Территорию намерены отдать под застройку, однако есть ряд формальных трудностей.

На сегодняшний день идет перевод земель из сельхозназначения в земли ИЖС, в земли населенных пунктов, и оттуда или от продажи земельных участков или земельными участками. Ситуация не идет по самотеку, мы осуществляем парламентский контроль.

Рустам Ишмухаметов, заместитель председателя Государственного Собрания Республики Башкортостан

Пандемия только усложнила ситуацию. Все понимают, что реализовать такие крупные объекты будет непросто, однако в ближайшее время в правительстве намерены провести «Инвестиционный час», посвященный проекту по земле в Русском Юрмаше. Общественники попросили у чиновников помощи в ускорении бюрократических процедур. Ведь пока шли разбирательства, кто-то из вкладчиков уже умер. По примерным оценкам, полностью все долги вернут в течение 2 лет.

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