В Башкирии рассказали, когда обманутые вкладчики «Золотого запаса» получат деньги

Вкладчики «Золотого запаса» смогут получить свои деньги в течение 2 лет. Ориентировочные сроки озвучили сегодня на заседании рабочей группы, которое прошло в Госсобрании. Сейчас основной вопрос – в распродаже активов, из которых будут возвращаться деньги. В очереди на получение стоят более 2700 человек. Речь идет о сумме почти в полтора миллиарда рублей.

В «Золотой запас» Татьяна Зарубина вложила, что называется, последние кровные – более 300 тысяч рублей. Эти деньги семье выплатили за смерть дочери-военнослужащей. Тогда, 3 года, назад пенсионерка решила во чтобы то ни стало поставить на ноги оставшегося внука – средства рассчитывали потратить на образование.

Я пришла в «Башкомснаббанк» с деньгами, открыла счет. Служащие банка говорят: «Вы знаете, есть продукт у нас такой – «Золотой запас», это тот же самый банк, только по-другому называется, давайте туда. Там у нас столько процентов, а тут 10%. Может вам сюда выгоднее положить». Татьяна Зарубина, вкладчица

Никаких сомнений у женщины не возникло – все-таки банк. Когда спустя год у финансового учреждения отозвали лицензию, она кинулась к кассе. И тут ее потрясла еще одна новость. Оказывается, никакого отношения «Золотой запас» к «Башкомснаббанку» не имел. Фактически они просто арендовали помещение.

«Золотой запас» на деле оказался финансовой платформой или, говоря проще, посредником между вкладчиками и другими компаниями-инвесторами. Формально эти организации брали у людей деньги в долг, в большинстве случаев для строительства различного рода объектов. После отзыва лицензии у банка их счета оказались заморожены, а выплаты невозможны.

Где-то 4,5 тысячи человек у нас в общественном движении. Суммы бывают разные, кто-то приходит со 100 тысячами, некоторые с 1,2 млн, 25 млн. 80% – это пенсионеры, а 20% – молодежь. Ильгиза Галиахметова, юрист общественного движения «Вкладчики ООО «Золотой запас»

Половина вкладчиков уже получили свои деньги – это порядка полутора миллиардов рублей. Еще столько же предстоит выплатить. Единственный способ вернуть заемные средства – распродать имущество, которое принадлежит должникам.

На сегодня есть два основных актива, деньги от продажи которых пойдут на погашение задолженности перед вкладчиками. Один из них – это гостиничный комплекс «Урал-Тау», расположенный в Уфе и включающий в себя прилегающее офисное здание и подземную парковку. Его стоимость оценивается примерно в 800 млн рублей.

Наиболее крупный и перспективный актив, позволяющий полностью возместить всю задолженность, – земельные участки в селе Русский Юрмаш. По оценкам экспертов, их стоимость составляет 4 миллиарда рублей. Территорию намерены отдать под застройку, однако есть ряд формальных трудностей.

На сегодняшний день идет перевод земель из сельхозназначения в земли ИЖС, в земли населенных пунктов, и оттуда или от продажи земельных участков или земельными участками. Ситуация не идет по самотеку, мы осуществляем парламентский контроль. Рустам Ишмухаметов, заместитель председателя Государственного Собрания Республики Башкортостан