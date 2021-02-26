В Уфе семью с детьми выселили на улицу из новой квартиры

Квартира, которую приобрела супружеская пара, по решению суда была передана родственникам прошлого владельца. Не спасло Шафиевых и то, что всю сделку проводили через риелтора. Ни справки, ни выписки не повлияли на решение служителей Фемиды. Продавец уже пять лет не спешит возвращать чужие деньги. Приставы ничего не могут сделать и в ответ на все заявления разводят руками.
Первая тревожная весточка поступила от соседей при случайном разговоре. Но тогда семья Шафиевых не обратила на это внимание, ничто не предвещало беды. Деньги законно переданы прошлому владельцу, квартира куплена и оформлена. Жилплощадь приобретали с помощью риелтора, однако это не спасло семью от одновременной потери всего и сразу. Через месяц после скромного новоселья Шафиевых поставили перед фактом: у квартиры появился другой хозяин.
В декабре 2015 года семья Шафиевых внезапно получает повестку в суд и письмо о том, что квартира арестована. Начались бесконечные судебные тяжбы. Оказалось, что свои квадратные метры первоначальный их владелец – бабушка – подарила проживавшему с ней квартиранту. А он в свою очередь успел до судебных споров с родственниками пожилой женщины оформить договор купли-продажи со знакомыми, которые вскоре продали жилплощадь Шафиевым через риелтора.
Суд встал на сторону родственников бабушки и договор дарения признал недействительным, как и все последующие операции с этой квартирой. Одним судебным решением все сделки этой запутанной цепочки были аннулированы, а добросовестные покупатели неожиданно для себя стали незаконными владельцами. Причем права собственности суд лишил в том числе полуторагодовалого Давида, фактически оставив несовершеннолетнего ребенка без крыши над головой.
Верховный суд обязал продавца в лице Арапат Туйчиевой вернуть Шафиевым деньги за квартиру, однако приставы не могут взыскать с нее средства. По словам сотрудников исполнительных органов, никакого имущества за женщиной не числится и она нигде не работает – взять с неё абсолютно нечего.
Теперь супругам приходится снимать квартиру. Условия оставляют желать лучшего, но на большее пока не хватает средств. К тому же за все годы судебных тяжб семья потратила на адвокатов порядка двухсот тысяч рублей. Шафиевы пытались сами связаться с продавцом. Но контактов не осталось, в их квартире теперь живут другие люди.
По словам юристов, из ситуации есть выход. Государство может помочь людям, оказавшимся в подобной ситуации.
По этому закону с момента возбуждения исполнительного производства должно пройти не менее полугода. Супруги Шафиевы пытаются получить свои кровные обратно уже больше пяти лет. И теперь для них этот вариант остаётся единственной возможностью вернуть деньги.