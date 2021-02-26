В Уфе семью с детьми выселили на улицу из новой квартиры

Квартира, которую приобрела супружеская пара, по решению суда была передана родственникам прошлого владельца. Не спасло Шафиевых и то, что всю сделку проводили через риелтора. Ни справки, ни выписки не повлияли на решение служителей Фемиды. Продавец уже пять лет не спешит возвращать чужие деньги. Приставы ничего не могут сделать и в ответ на все заявления разводят руками.

Первая тревожная весточка поступила от соседей при случайном разговоре. Но тогда семья Шафиевых не обратила на это внимание, ничто не предвещало беды. Деньги законно переданы прошлому владельцу, квартира куплена и оформлена. Жилплощадь приобретали с помощью риелтора, однако это не спасло семью от одновременной потери всего и сразу. Через месяц после скромного новоселья Шафиевых поставили перед фактом: у квартиры появился другой хозяин.

Купили квартиру, и через три месяца пришло письмо судебное о расторжении сделки. Якобы там племянник должен претендовать на квартиру. Влада Шафиева

В декабре 2015 года семья Шафиевых внезапно получает повестку в суд и письмо о том, что квартира арестована. Начались бесконечные судебные тяжбы. Оказалось, что свои квадратные метры первоначальный их владелец – бабушка – подарила проживавшему с ней квартиранту. А он в свою очередь успел до судебных споров с родственниками пожилой женщины оформить договор купли-продажи со знакомыми, которые вскоре продали жилплощадь Шафиевым через риелтора.

На момент, когда суд проходил, бабушка уже умерла. Вот этот вот договор дарения, который бабушка сделала на квартирантов, чтобы признать его недействительным, родственники подали на посмертную психолого-психиатрическую экспертизу, которую проводили со слов родственников, которые, между прочим, заинтересованные лица. Эдуард Шафиев

Суд встал на сторону родственников бабушки и договор дарения признал недействительным, как и все последующие операции с этой квартирой. Одним судебным решением все сделки этой запутанной цепочки были аннулированы, а добросовестные покупатели неожиданно для себя стали незаконными владельцами. Причем права собственности суд лишил в том числе полуторагодовалого Давида, фактически оставив несовершеннолетнего ребенка без крыши над головой.

Верховный суд обязал продавца в лице Арапат Туйчиевой вернуть Шафиевым деньги за квартиру, однако приставы не могут взыскать с нее средства. По словам сотрудников исполнительных органов, никакого имущества за женщиной не числится и она нигде не работает – взять с неё абсолютно нечего.

В итоге нас выселили. И теперь мы не можем ни уголовное дело возбудить, ни деньги вернуть. Приставы не шевелятся, прокуратура тоже работать не хочет. Эдуард Шафиев

Теперь супругам приходится снимать квартиру. Условия оставляют желать лучшего, но на большее пока не хватает средств. К тому же за все годы судебных тяжб семья потратила на адвокатов порядка двухсот тысяч рублей. Шафиевы пытались сами связаться с продавцом. Но контактов не осталось, в их квартире теперь живут другие люди.

Они очень резко пропали, а у них семья большая была. Много детей было, две семьи тут жили. А потом хоп, тишина и нет никого. Потом, когда двери вскрывали, у меня ребёнок испугался, что дверь ломали. – Приставы? – Я не знаю, приставы или не приставы, кто там из предыдущих выкупил эту квартиру, но я знаю, что у них большие суммы долгов были. Очень большие. Гульназ, соседка

По словам юристов, из ситуации есть выход. Государство может помочь людям, оказавшимся в подобной ситуации.

Если по исполнительному производству денежные средства также не взыскиваются, то тогда законом предусмотрена такая возможность обратиться к государству за получением компенсации в размере рыночной стоимости данной недвижимости, но не выше той стоимости, которая была указана в договоре купли продажи. Кристина Романова, юрист