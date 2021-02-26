Известна судьба второго солдата из Башкирии, выжившего при обрушении казармы в Омске

Почти 6 лет прошло с трагедии в омской казарме. В Башкирию живыми вернулись только двое – Рустам Набиев, за судьбой которого сейчас в соцсетях следят больше миллиона людей, и Владимир Петров, о жизни которого почти ничего не было известно. Молодого человека недавно доставили на лечение в военный госпиталь, куда, кстати, попасть ему удалось не сразу. Десантника навестил вице-премьер Ирек Сагитов.

Несмотря на то, что служба в ВДВ для него закончилась трагедией, он всё равно предан девизу десантуры. К голубой тельняшке Володя Петров стремился ещё со школы. 11 июля 2015-го он принял присягу, а уже на следующий день его мама и бабушка будут плакать, вспоминая, как их ребенок рвался в армию.

Он хотел только в ВДВ. Для него это было святое. Бабушка Владимира Петрова

На момент записи этого интервью родственники еще не знали, сможет ли Володя восстановиться после травм. Домой он вернётся лишь после 10 месяцев, проведенных на больничной койке. На своих ногах, вопреки заверениям омских врачей о необходимости ампутации. И вот спустя почти 6 лет он вновь в больнице, старые раны дают о себе знать. На руке 12 июля 15-го – второй день рождения Володи и день смерти его товарищей. И он слышал, лёжа вместе с ними под завалами, как они умирали.

Сослуживец меня за ногу дергал, я боли не чувствовал, а это чувствовал. Он мне говорит: «Помоги, вытащи». Я его пытался успокоить, поговорить, он в панике. Потом чувствую: рука расслабилась. Понимаю, что умер. Лежу и думаю, все, я следующий сейчас буду. Владимир Петров

Под завалами тогда погибло 23 солдата, один скончался уже в больнице. Володя выжил, пролежав 4 часа под бетонными плитами.

В щелку высунул пальцы, болтаю ими туда-сюда, слышу, кричат: «Здесь живой!» Думаю, хоть бы меня. За пальцы схватили, говорят: «Держись, брат, мы тебя вытащим!» Сразу такое облегчение. Сослуживцы, кто рядом лежит, просят сказать про них, говорю, что сразу, конечно. Владимир Петров

Его тут же госпитализируют в Омскую областную. Открытая черепно-мозговая травма, ушиб мозга, внутренних органов, перелом тела грудины и разрыв селезёнки, которую врачи удалят. А левая стопа была вывернута в обратную сторону. Ногу спасли уже московские врачи. Но отголоски травм есть до сих пор.

Осенью очень сильно загибался, скорую постоянно вызывали. Невозможно. Левая сторона лица ужасно отекала, глаз красный, капилляры полопались, слезы. Владимир Петров

Володя пытался самостоятельно попасть в Республиканский госпиталь ветеранов, но ответа оттуда всё не поступало. Тогда молодой человек обратился к Радию Хабирову. И вот сегодня он уже заканчивает курс реабилитации. Проведать Володю приехал Ирек Сагитов. Вице-премьер пообщался с десантником. Ирек Сагитов вспомнил и годы своей службы в ОМОНе, когда приходилось не раз выезжать в горячие точки. В 2000-м даже не смог приехать из Чечни на похороны отца.

Часть лечения закончилась, Володя продолжит его, но в другом отделении.

Мы пришли к улучшению его состояния, стабилизации, переводим в другое отделение для реабилитации опорно-двигательного аппарата, где будет восстанавливать свой голеностопный сустав. Вильдан Валиев, и.о. заведующего отделением неврологии Республиканского госпиталя ветеранов войн