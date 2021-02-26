В Башкирии для родителей провели дегустацию блюд в школьной столовой

Холодный суп, моль в котлетах, плесень в йогуртах и другие «деликатесы» школьного питания. В соцсетях родители жалуются, что детей плохо кормят. Чем питаются ученики, лично проверили их мамы и папы. В школьной столовой была организована дегустация. Жюри оценило вкус, внешний вид и даже температуру блюд.
На вкус и цвет, а ещё по температуре блюда в школьной столовой сегодня оценивали не дети, а их родители. Пока ученики на уроках, взрослые в столовой на дегустации. Причём с бланками и ручками. Пятёрка – самый высокий балл, как и принято в школе.
Тут же в столовой прошла дегустация и для министерств. Под звон ложек и тарелок – неформальное совещание. Проблемы разделили по направлениям: несоблюдение системных стандартов муниципалитетами и ошибки на местах в работе с персоналом.
Жалобы поступают, как правило, онлайн. В соцсетях родители негодуют: дети не хотят питаться в школе.
– В школе №75 Калининского района было массовое отравление детей гречкой.
– Каждый день я слышу от дочери, что еда холодная, ест иногда гарнир.
– Когда в моей школе №155 питание было по старой системе, готовили в школе сами, все было хорошо.
Меню для школьников составляют технологи. Для каждого блюда – отдельная карточка, где дозировка указана до сотой грамма.
В начале февраля школьники в Юматово нашли моль в котлете. После этого родители провели проверку и посетили цех по производству полуфабрикатов, которые получают образовательные учреждения Уфимского района. Экскурсию организовала Ассоциация операторов питания. Разговор тогда получился эмоциональным. Сегодня проверка прошла спокойно. А по результатам еженедельных совещаний с Министерством просвещения России Башкортостан в числе самых «вкусных» регионов для школьников.
В понедельник региональный Минобр и Министерство торговли и услуг республики проведут брифинг, где расскажут, из чего состоит школьное меню, а также какие льготы есть для детей. Начало в 19:00 в группе «ВКонтакте» Башкирского спутникового телевидения.
Вопросы от родителей ждут 1 марта, когда пройдёт онлайн-брифинг. Те мамы и папы, которые не успели попробовать школьные салаты и каши, ещё успеют это сделать. Дегустация будет проходить в течение 3 месяцев.