В Башкирии для родителей провели дегустацию блюд в школьной столовой

Холодный суп, моль в котлетах, плесень в йогуртах и другие «деликатесы» школьного питания. В соцсетях родители жалуются, что детей плохо кормят. Чем питаются ученики, лично проверили их мамы и папы. В школьной столовой была организована дегустация. Жюри оценило вкус, внешний вид и даже температуру блюд.

На вкус и цвет, а ещё по температуре блюда в школьной столовой сегодня оценивали не дети, а их родители. Пока ученики на уроках, взрослые в столовой на дегустации. Причём с бланками и ручками. Пятёрка – самый высокий балл, как и принято в школе.

Младшему нравится, а старший иногда находит какие-нибудь недостатки. Мне всё понравилось, будут дети продолжать питаться. Ксения Солонина

Тут же в столовой прошла дегустация и для министерств. Под звон ложек и тарелок – неформальное совещание. Проблемы разделили по направлениям: несоблюдение системных стандартов муниципалитетами и ошибки на местах в работе с персоналом.

Борщ один, а у каждой хозяйки он разный. Наша основная задача – это усиление контроля именно на местах. Алексей Гусев, министр торговли и услуг Республики Башкортостан

Жалобы поступают, как правило, онлайн. В соцсетях родители негодуют: дети не хотят питаться в школе.

– В школе №75 Калининского района было массовое отравление детей гречкой.

– Каждый день я слышу от дочери, что еда холодная, ест иногда гарнир.

– Когда в моей школе №155 питание было по старой системе, готовили в школе сами, все было хорошо.

Меню для школьников составляют технологи. Для каждого блюда – отдельная карточка, где дозировка указана до сотой грамма.

В начале февраля школьники в Юматово нашли моль в котлете. После этого родители провели проверку и посетили цех по производству полуфабрикатов, которые получают образовательные учреждения Уфимского района. Экскурсию организовала Ассоциация операторов питания. Разговор тогда получился эмоциональным. Сегодня проверка прошла спокойно. А по результатам еженедельных совещаний с Министерством просвещения России Башкортостан в числе самых «вкусных» регионов для школьников.

За последние 2 месяца Башкортостан не фигурирует в федеральной сводке по жалобам. Нет претензий ни по качеству, ни по температурному режиму. Но есть случаи, где в некоторых школах детям недокладывают в тарелки, мы берем их все на контроль. Айбулат Хажин, министр образования и науки Республики Башкортостан

В понедельник региональный Минобр и Министерство торговли и услуг республики проведут брифинг, где расскажут, из чего состоит школьное меню, а также какие льготы есть для детей. Начало в 19:00 в группе «ВКонтакте» Башкирского спутникового телевидения.