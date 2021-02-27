Жительница Башкирии лишилась денег после заказа через аккаунт в Instagram

Мошенники ежедневно пополняют свои кошельки за счет доверчивых граждан. Так, в Башкирии за одни только сутки было возбуждено 20 уголовных дел по факту мошенничества. А 12 обманутых местных жителей в общей сложности перевели фальшивым сотрудникам банков около 3 миллионов рублей.

А в случае с жительницей Салавата все немного иначе. Она потеряла деньги после заказа товара через аккаунт в Instagram. В пресс-службе МВД по РБ рассказали, что девушка наткнулась на некий раскрученный аккаунт. Здесь продавались подвесные кресла. Девушка выбрала товар и сделала заказ, переведя 11 800 рублей.

Товар после перевода денег, да и спустя время, так и не пришел. Саму покупательницу перевели в «черный список», и тогда девушка обратилась в полицию.