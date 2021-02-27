В Башкирии пьяный водитель школьного автобуса вез 10 детей на соревнования

В Мишкинском районе Башкирии был остановлен школьный автобус с десятью детьми в салоне. Оказалось, водитель, управляющий автобусом, находился в нетрезвом состоянии.
Автобус остановили во время проведения профилактических рейдов на 8 километре дороги Бирск-Тастуба-Сатка, сообщает пресс-служба ГИБДД РБ. Во время проверки документов инспектор почувствовал запах алкоголя и попросил водителя пройти освидетельствование. Подозрения подтвердились.
Детей временно разместили в местном физкультурно-оздоровительном центре. Здесь они некоторое время ожидали другого водителя, а после – были доставлены по домам.
А 53-летний водитель из Балтачевского района, севший за руль в нетрезвом виде, был отстранен от управления ТС. В отношении мужчины составили административный протокол. Нарушителю грозит штраф и лишение прав. Сотрудникам ГИБДД водитель признался, что сел за руль «после вчерашнего застолья».
Фото: скриншот видео
Видео: пресс-служба ГИБДД по РБ