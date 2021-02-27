В Башкирии пьяный водитель школьного автобуса вез 10 детей на соревнования

Выяснилось, что предрейсовый медицинский осмотр водитель не проходил. За это, а также за выпуск нетрезвого водителя в рейс также привлечено к административной ответственности и должностное лицо, за которым закреплён контроль за данным направлением деятельности. Добавим, материалы были направлены по месту регистрации юридического лица, для привлечения его к административной ответственности.

Пресс-служба ГИБДД по РБ