В Башкирии пьяный водитель школьного автобуса вез 10 детей на соревнования

В Мишкинском районе Башкирии был остановлен школьный автобус с десятью детьми в салоне. Оказалось, водитель, управляющий автобусом, находился в нетрезвом состоянии.

Фото №1 - В Башкирии пьяный водитель школьного автобуса вез 10 детей на соревнования

Автобус остановили во время проведения профилактических рейдов на 8 километре дороги Бирск-Тастуба-Сатка, сообщает пресс-служба ГИБДД РБ. Во время проверки документов инспектор почувствовал запах алкоголя и попросил водителя пройти освидетельствование. Подозрения подтвердились.

Прибор показал содержание алкоголя в выдыхаемом воздухе в количестве 1,24 мг/л. Стражи порядка установили, что водитель школьного автобуса перевозил баскетбольную команду между Мишкино и Староболтачево. Мужчина вез восьмиклассников в родной район после проведения районных соревнований.

Пресс-служба ГИБДД по РБ

Детей временно разместили в местном физкультурно-оздоровительном центре. Здесь они некоторое время ожидали другого водителя, а после – были доставлены по домам.

А 53-летний водитель из Балтачевского района, севший за руль в нетрезвом виде, был отстранен от управления ТС. В отношении мужчины составили административный протокол. Нарушителю грозит штраф и лишение прав. Сотрудникам ГИБДД водитель признался, что сел за руль «после вчерашнего застолья».

Выяснилось, что предрейсовый медицинский осмотр водитель не проходил. За это, а также за выпуск нетрезвого водителя в рейс также привлечено к административной ответственности и должностное лицо, за которым закреплён контроль за данным направлением деятельности. Добавим, материалы были направлены по месту регистрации юридического лица, для привлечения его к административной ответственности.

Пресс-служба ГИБДД по РБ
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Фото: скриншот видео
Видео: пресс-служба ГИБДД по РБ 

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