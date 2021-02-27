Житель Башкирии позвонил в дежурную часть с сообщением об «ушедших обоях»

В Башкирии взрослый мужчина позвонил в дежурную часть полиции и сообщил, что у него дома «ушли обои». Правоохранители должны были проверить странное сообщение.

Старший юрисконсульт Отдела МВД по Октябрьскому Анна Сергеева сообщила, что в городе с начала года составлено уже 13 административных протоколов за ложные сообщения. Все нарушители были установлены, а после - привлечены к ответственности.

Один из подобных случаев оказался очень странным. Мужчина позвонил с сообщением об «ушедших обоях».

Так как стражи порядка обязаны проверять все поступающие звонки, на сообщение был направлен сотрудник полиции. В ходе проверки было установлено, что 57-летний мужчина решил проверить, за какое время приедут сотрудники полиции по его сообщению. Анна Сергеева, старший юрисконсульт Отдела МВД по Октябрьскому

Мужчина был привлечен к административной ответственности, суд назначил ему наказание в виде штрафа.

В МВД также напомнили, что ложный вызов порой заставляет выехать на место сразу нескольким службам: и МЧС. И полиция, и скорая. А это затратно с финансовой точки зрения. Поэтому за подобные «шуточки» придется отвечать тоже деньгами.