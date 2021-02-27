Житель Башкирии позвонил в дежурную часть с сообщением об «ушедших обоях»
В Башкирии взрослый мужчина позвонил в дежурную часть
полиции и сообщил, что у него дома «ушли обои». Правоохранители должны были
проверить странное сообщение.
Старший юрисконсульт Отдела МВД по Октябрьскому Анна
Сергеева сообщила, что в городе с начала года составлено уже 13
административных протоколов за ложные сообщения. Все нарушители были
установлены, а после - привлечены к ответственности.
Один из подобных случаев оказался очень странным. Мужчина
позвонил с сообщением об «ушедших обоях».
Так как стражи порядка обязаны проверять все поступающие
звонки, на сообщение был направлен сотрудник полиции. В ходе проверки было
установлено, что 57-летний мужчина решил проверить, за какое время приедут
сотрудники полиции по его сообщению.
Анна Сергеева, старший юрисконсульт Отдела МВД по Октябрьскому
Мужчина был привлечен к административной ответственности,
суд назначил ему наказание в виде штрафа.
В МВД также напомнили, что ложный вызов порой заставляет
выехать на место сразу нескольким службам: и МЧС. И полиция, и скорая. А это
затратно с финансовой точки зрения. Поэтому за подобные «шуточки» придется
отвечать тоже деньгами.
Ответственность за
подобные противоправные действия предусматривает статья 19.13 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях «Заведомо ложный вызов
специализированных служб» и влечет наложение на виновное лицо административного
штрафа в размере от 1 до 1,5 тысяч рублей. При совершении указанного
правонарушения лицом, не достигшим возраста 16 лет, административную
ответственность будут нести родители нарушителя по статье 5.35 КоАП РФ
«Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних
обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних».
Анна Сергеева, старший юрисконсульт Отдела МВД по Октябрьскому